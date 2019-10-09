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Неделя Матери на Несвижчине. В районе пройдет ряд праздничных мероприятий

10.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках Недели матери с 8 по 14 октября в Несвижском районе проходит ряд праздничных мероприятий.

Среди них — праздничный концерт «Самая прекрасная из женщин — женщина, с ребенком на руках», который состоится в Несвижском районном центре культуры 14 октября, в 14.00. Там же гостей будет ждать выставка народного творчества «Тепло маминой души» при участии народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвіжскага краю» и фотовыставка «Самый главный человек».

Неделя Матери на Несвижчине. В районе пройдет ряд праздничных мероприятий

 

В этот же день, 14 октября, в 11.30 в Несвижском городском молодежном центре для молодых мам и их малышей пройдет развлекательно-игровая программа «Ползучие бега-2019».

В районном центре народного творчества 17 октября, в 18.00 начнется концертная программа «Тепло сердец для наших мам».

Особые поздравления примут мамы, у которых в течение Недели матери родились дети.

Торжественные мероприятия в рамках Недели матери пройдут также в учреждениях образования и культуры района и в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

«НН».

 


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В рамках Недели матери с 8 по 14 октября в Несвижском районе проходит ряд праздничных мероприятий. Среди них — праздничный
 
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