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Прогноз на матч Беларусь – Голландия: «оранжевые» уверенно победят

13.10.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Беларуси примет Голландию. Команда Михаила Мархеля постарается дать бой, пускай и сделать это будет очень сложно. «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на итоги противостояния в Минске.


Беларусь

Сборная Беларуси нынче находится в плохом состоянии. Подтверждением тому является домашняя ничья с Эстонией, случившаяся в четверг (0:0). Спустя три дня команда Михаила Мархеля примет гораздо более серьёзного соперника в лице сборной Голландии. Набор очков станет для белорусов настоящим праздником. Стоит добавить, что весной Беларусь сыграет в плей-офф Лиги наций.

Голландия

Сборная Голландии имеет в своём активе двенадцать набранных очков, как и у команд Германии и Северной Ирландии. Тем не менее, «оранжевые» располагаются на вершине таблицы группы по дополнительным показателям. Судьба одной из прямых путёвок на Евро-2020 целиком и полностью находится в руках молодой, интересной и очень перспективной команды Рональда Кумана.
 
Теги: Минск
 
 
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В рамках отбора на Евро-2020 сборная Беларуси примет Голландию. Команда Михаила Мархеля постарается дать бой, пускай и сделать это будет очень...
 
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