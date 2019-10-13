Источник материала: Вороновская газета





Сегодня на площади райцентра в любви матерям необычно признались учащиеся Вороновской школы. При поддержке представителей районного объединения профсоюзов, районной профорганизации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, библиотекарей и магазина «Окей» они включились в акцию-флешмоб «Подари маме свое сердце!»

Звучащие у районной библиотеки песни заставляли прохожих замедлить шаги, приостановиться. Школьники прочли для мам трогательные строки. И в едином порыве замкнули фигуру сердца — знак бесконечной дочерней и сыновней любви, благодарности за жизнь и заботу.











































Неподалеку юноши и девушки вручали уже взрослым детям флаеры-напоминания: «Позвони маме!» Ведь это так важно в жизненной суете не забыть про родного человека. Набрать знакомый номер телефона и сказать все несколько важных слов: «Я люблю тебя, мамочка!»























Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.