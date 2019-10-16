В Слуцке 19 и 22 октября пройдут четыре «прямые телефонные линии»

Источник материала: Слуцк Город

19 и 22 октября руководство области и района, а также представители организаций и предприятий Слуцка проведет 4 «прямые телефонные линии», сообщает МЛЫН.BY .





19 октября, в субботу, с 9:00 до 12:00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета Ирина Владимировна Петрович.

Также 19 октября с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович.

Во вторник, 22 октября, с 11:00 до 12:00 по телефону 2-94-91 «прямую линию» на тему: «Предоставление социальных услуг ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» проведет заместитель директора Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения Наталья Ивановна Ясинская.

Также 22 октября с 11:00 до 12:00 по телефону 5-80-94 «прямую линию» проведет директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Фёдорович Воронько.

МЛЫН.BY

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