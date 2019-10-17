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Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

17.10.2019 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сбил насмерть. Авария, в которой погиб 13-летний велосипедист, произошла вечером 17 октября в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

Водитель грузовика, двигаясь по улице Карла Маркса, не заметил подростка. По предварительным данным, парень пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

В результате от полученных травм он скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Грузовик насмерть сбил 13-летнего подростка в Жлобине

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Новости Беларуси. Сбил насмерть. Авария, в которой погиб 13-летний велосипедист, произошла вечером 17 октября в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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