Глава HUAWEI: 6G-связь придётся ждать около 10 лет

Источник материала: Новости Хотимска

Власти и телекоммуникационные компании многих стран приступили к активному внедрению сетей пятого поколения связи 5G. И хотя некоторые разработчики оборудования уже присматриваются к 6G-стандартам, перспективы распространения этого стандарта, по мнению главы HUAWEI, пока слишком призрачны.





Глава китайской телекоммуникационной компании HUAWEI Жэнь Чжэнфэй уверен, что разработка каждой новой сети занимает несколько лет. Учитывая опыт HUAWEI, Чжэнфей предположил, что рядовому потребителю 6G-сети будут доступны не ранее чем через десять лет.

«6G использует высокую частоту. Её пропускная способность действительно впечатляет и превосходит 5G, но при этом для сетей шестого поколения характерно слабое покрытие. На построение надлежащей инфраструктуры может уйти около 10 лет. Возможно, немного меньше. Это сугубо моя консервативная оценка», — глава HUAWEI Жэнь Чжэнфэй.

В 2009 году HUAWEI инвестировала около 600 миллионов долларов для развития стандарта 5G. Для ускорения разработки в 2016 году были привлечены ещё 1,4 миллиарда долларов инвестиций. Примечательно, что общая сумма вложений китайской телекоммуникационной компании в развитие нового стандарта практически на $2 миллиарда превышает таковые от других поставщиков оборудования в США и Европе.

Сегодня HUAWEI принадлежит около 20% патентов, так или иначе связанных с технологией 5G. Многие аналитики уверены, что создание 6G-сетей для коммерческого использования начнётся в 2030 году. Теоретическая максимальная пропускная способность нового стандарта в десять раз превышает 5G и составляет около 1 Тбит/с.