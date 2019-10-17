Робот-курьер начал работу в компании Agility Robotics — видео

Источник материала: Новости Хотимска

Компания Agility Robotics показала на видео вторую модель своего робота Digit, сообщает портал N+1.

Инженеры доработали ее и теперь она может автономно передвигаться и переносить небольшие грузы. Машина оборудована датчиками и лидаром, которые позволяют ей ориентироваться в пространстве.

Нижняя часть робота имеет необычную конструкцию: ноги состоят из двух сегментов и направлены назад. Такой вид нижних конечностей позволяет роботу удерживать равновесие при боковых толчках и, по словам разработчиков, успешно стоять на одной ноге.

Кроме этого, творение инженеров оснащено своеобразными руками, что позволяет переносить небольшие грузы. Это и продемонстрировали в ролике.