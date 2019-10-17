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Лукашенко посещает Академию управления при Президенте Беларуси

18.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко посещает Академию управления при Президенте Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко сегодня посещает Академию управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александру Лукашенко доложат о структуре и основных направлениях деятельности вуза. Глава государства ознакомится с выставкой «Активные формы обучения в Академии управления при Президенте Республики Беларусь: совершенствование практико-ориентированных подходов» и презентациями деятельности вуза.

Лукашенко посещает Академию управления при Президенте Беларуси

Состоится открытый диалог Президента со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками вуза.

Академия управления является ведущим учреждением в системе высшего и дополнительного образования. Здесь обучаются руководящие кадры, лица, включенные в резервы руководящих кадров, перспективный кадровый резерв, государственные служащие. Академия осуществляет образовательную, идеологическую, научную, научно-техническую, инновационную, информационно-аналитическую деятельность. В структуру вуза входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров, Научно-исследовательский институт теории и государственного управления, Центр сопровождения «АИС».

https://www.belta.by

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко сегодня посещает Академию управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. Александру Лукашенко доложат...
 
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