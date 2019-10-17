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Театральные коллективы «БРИЗ» и «Зеркало» стали дипломантами национального конкурса
18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Могилеве завершился IV Национальный конкурс искусств «Оранжевое настроение», на котором Хотимск представила Детская школа искусств, а вернее два образцовых театральных коллектива «БРИЗ» (на фото 2) и «Зеркало» (на фото 1). Юные артисты выполнили интересную, яркую программу выступления в номинациях: театральное искусство и художественное чтение.
Образцовым детским театральным коллективом «Зеркало», руководителем которого является Ольга Кнорозова, вниманию зрителей и жюри был представлен музыкальный спектакль по мотивам сказки Н.Носова «Приключения Незнайки». А образцовый детский театральный коллектив «БРИЗ», под руководством Ирины Васильковой, представил миниатюру «Гордая роза».
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В Могилеве завершился IV Национальный конкурс искусств «Оранжевое настроение», на котором Хотимск представила Детская школа искусств, а вернее два образцовых...
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