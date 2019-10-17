Театральные коллективы «БРИЗ» и «Зеркало» стали дипломантами национального конкурса

Источник материала: Новости Хотимска

В Могилеве завершился IV Национальный конкурс искусств «Оранжевое настроение», на котором Хотимск представила Детская школа искусств, а вернее два образцовых театральных коллектива «БРИЗ» (на фото 2) и «Зеркало» (на фото 1). Юные артисты выполнили интересную, яркую программу выступления в номинациях: театральное искусство и художественное чтение.

Образцовым детским театральным коллективом «Зеркало», руководителем которого является Ольга Кнорозова, вниманию зрителей и жюри был представлен музыкальный спектакль по мотивам сказки Н.Носова «Приключения Незнайки». А образцовый детский театральный коллектив «БРИЗ», под руководством Ирины Васильковой, представил миниатюру «Гордая роза».

В номинации художественное чтение, Дарья Прохоренкова прочла стихотворение «Отомстила».

Ребята очень волновались, потому что для некоторых это было первое выступление на областной сцене, ну и, конечно же, конкуренция была довольно высока, были участники из Гомеля, Могилева, Минска. Но наши маленькие артисты смогли справиться с волнением и ярко представить конкурсную программу.

Выступление театральных коллективов было высоко оценено членами жюри. Образцовый детский театральный коллектив «БРИЗ» стал Дипломантом II степени, Образцовый детский театральный коллектив «Зеркало» – Дипломантом III степени, Дарья Прохоренкова – Лауреат II степени. Все участники награждены дипломами, медалями, а также кубком победителя и сладкими подарками.

Удивила своим выразительным выступлением и учащаяся третьего класса София Хроменкова. Она прочла монолог И. Пивоваровой «О чем думает моя голова» и была награждена Дипломом I степени.

Руководители коллективов также получили заслуженные награды: Грамоты за высокий уровень мастерства, активное участие в конкурсе и большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Мы поздравляем учителей и учеников с победой. Желаем им творческих успехов, вдохновения и новых побед!

Соб. информ.