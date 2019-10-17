Движение на некоторых участках дорог перекроют в Осиповичах после выходных

Источник материала: Асiповiцкi край

ДРСУ-199 сообщает, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на второй полосе 21 октября с 9 до 19 часов перекрывается движение автотранспорта (кроме общественного) через путепровод на ул. Сташкевича.

Информация о дате полного закрытия путепровода для монтажа швов будет размещена на сайте районной газеты (ориентировочно — в середине следующей недели).





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Осиповичская дистанция пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» информирует, что в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде в п. Советском движение автотранспорта на период с 9 до 18 часов 22 и 23 октября закрывается.

Объезд организуется через путепровод по ул. Сташкевича.