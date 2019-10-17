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Движение на некоторых участках дорог перекроют в Осиповичах после выходных
18.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
ДРСУ-199 сообщает, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на второй полосе 21 октября с 9 до 19 часов перекрывается движение автотранспорта (кроме общественного) через путепровод на ул. Сташкевича.
Информация о дате полного закрытия путепровода для монтажа швов будет размещена на сайте районной газеты (ориентировочно — в середине следующей недели).
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Осиповичская дистанция пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» информирует, что в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде в п. Советском движение автотранспорта на период с 9 до 18 часов 22 и 23 октября закрывается.
Объезд организуется через путепровод по ул. Сташкевича.
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ДРСУ-199 сообщает, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на второй полосе 21 октября с 9 до 19 часов перекрывается движение автотранспорта (кроме...
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