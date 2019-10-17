Тема недели: О задачах руководителям и будущем Беларуси — Александр Лукашенко на встрече в Академии управления

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства Александр Лукашенко посетил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. На встречу с белорусским лидером были приглашены слушатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вуза.

Александр Лукашенко: в Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления

Глава государства отметил, что нынешний год — юбилейный для политических институтов и фундаментальных основ политической системы страны, свое 25-летие отмечают многие государственные органы, сформированные на заре становления независимой Беларуси.

«За четверть века мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества и многие другие», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, это цели, в достижении которых важнейшую роль играют органы государственного управления. «Именно здесь, в Академии управления, мы можем открыто обсудить перспективы их развития. С нашей последней встречи в таком формате прошло почти десять лет. Это повод подвести некоторые итоги и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления. Найти ответы на вопросы: кто он — руководитель будущего? И какова роль Академии в подготовке управленческих кадров?» — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Академия управления — это уникальное учебное заведение, само название вуза подчеркивает его статус и значимость. «Здесь развивается современная национальная школа госуправления — создается будущее страны. Будущее, главная роль в котором принадлежит тем, кто осознанно выбрал ответственный и непростой путь — служить стране и народу. И это труд, который требует полной самоотдачи, преданности государству, искреннего отношения к людям, постоянного совершенствования», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко: Беларуси посчастливилось обрести свою независимость мирным путем

«Нам посчастливилось после распада СССР удержать свою страну мирно. Мы тихо, спокойно создали свое государство. Уникальный случай. Но нас тоже испытывали. Но хорошо, что не войной. Плохо, что этими санкциями. Это была развернута против нас экономическая война», — сказал Президент.





Александр Лукашенко пояснил, что причина тому — появление на политической карте мира 15 новых государств после распада СССР. «А мир тесен. Все места были заняты, и нам надо было найти свое место. То есть кого-то потеснить. Значит, мы кому-то наступили на ногу, кого-то зацепили. Конечно, это объективно вызывало какое-то противодействие с их стороны», — считает Президент.

Он подчеркнул, что в результате все вместе, граждане Беларуси, даже придерживаясь разных точек зрения, построили государство.

«Тихо, спокойно, преодолев экономическую войну и блокаду вокруг нас в виде санкционной политики со стороны Запада и не только. Мы эти испытания прошли. Это тоже для нас было очень сильное испытание. Мы прошли через все. Нас испытывали. Но мы прошли без войны», — сказал белорусский лидер.

Говоря о том, почему в последнее время видно изменение политики Запада по отношению к Беларуси, глава государства высказал мнение, что это не потому, что Беларусь заняла определенную позицию в отношении событий в Украине или еще что-то в этом плане. «Время поменялось, и появился повод им уйти от этих санкций, сохранив свое лицо. Они давно поняли, что неправильно ввели против нас санкции. Они просто хотели нас придушить за нашу позицию такую союзнического характера, сохранение союзных отношений между республиками бывшего СССР», — считает Александр Лукашенко.

Он отметил, что стал Президентом во многом случайно, но исключительно благодаря огромной народной поддержке и доверию. «Я не могу переступить через то, что было 25 лет назад. Я через это никогда не переступлю. Разве можно предать такое? Да никогда! Сам нищий пойду, но никогда через это не переступлю! Это лежит в основе всей моей политики — и справедливость, и отношение к людям», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко о будущем Беларуси: хочу видеть ее свободной и независимой

«Чтобы больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории. Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим», — сказал белорусский лидер.





«Я хочу, чтобы она (страна. — Прим. БЕЛТА) была Беларусью. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Беларусь не претендует на чужое и только стремится сохранить свое. «Тихо, спокойно, постепенно создавая свое благосостояние на этой земле. Не дай бог мы начнем конфликтовать с соседями. А еще хуже, если… А на нас смотрят определенные, вспоминая Речь Посполитую, Великое княжество Литовское, Советский Союз и прочее», — заметил Александр Лукашенко.

«Я говорю: времена изменились, мы готовы к любым союзам, к любым «Речам», но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес. И все это во благо наших детей. А для этого надо иметь и оборону, управлять всеми процессами», — добавил Президент.

Александр Лукашенко требует от госуправленцев быть ближе к людям, а не засиживаться в кабинетах

Говоря о сложившейся системе государственной службы, Александр Лукашенко отметил, что выстроенная модель в целом позволяет решать основные задачи, эта система постоянно совершенствуется. А проблемы, по его словам, если и возникают, то чаще всего связаны с недобросовестным отношением к работе и отсутствием должной дисциплины.

«Недопустимо, чтобы в глазах населения управленец ассоциировался с кабинетным чиновником. Он должен быть ближе к людям, нацеленным на решение конкретных проблем человека, — подчеркнул глава государства. — То, что в адрес Администрации Президента продолжают поступать жалобы на бюрократию и волокиту, к сожалению, красноречиво говорит, что практика формального общения или отписок все еще существует. И к этому мое отношение известно».

При этом Президент заметил, что эффективно решать поставленные задачи для руководителя любого ранга — это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения и причины возможных проблем, ответить на любой, в том числе неудобный, вопрос как населению, так и представителям СМИ. «Сегодня же некоторые руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста», — констатировал Александр Лукашенко.





Он напомнил, что в Академии управления обучают навыкам общения с журналистами, работе в импровизированной телевизионной студии. Президент считает, что современный руководитель, безусловно, обязан уметь все это. «Тем более сегодня, когда так стремительно развиваются информационные технологии. И они являются одним из действенных инструментов для решения многих задач государственного масштаба», — обратил внимание глава государства.

Также, по мнению Президента, важно уметь эффективно использовать в работе интернет-ресурсы, анализировать общественное мнение и реакцию на деятельность местного управления в социальных сетях, на новостных форумах, использовать эти ресурсы в государственных целях для реализации важных проектов.

«Кроме того, грамотный руководитель должен уметь видеть и поддерживать живую инициативу на местах. Аккумулировать вокруг себя лучшие предложения и идеи, помогать в их реализации. Использовать потенциал науки, экспертов в своей сфере. В этой связи от управленцев ожидаются большая, чем прежде, публичность и деятельное участие в социально-политической жизни регионов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, каких людей надо отбирать в управленцы

На управленческие должности принципиально важно отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече в Академии управления.

«Сегодня в подборе кадров на руководящую должность необходимо учитывать человеческие качества и нравственный критерий. Мы видим, как на фоне системного внедрения новых технологий в экономическую деятельность и общественные отношения возникают новые коррупционные риски. В этой связи принципиально важно на управленческие должности отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов, ориентированных на служение стране и людям, а не на удовлетворение личных или карьерных амбиций», — сказал Александр Лукашенко.

А для повышения престижа руководителя, заявил Президент, необходимо закреплять дополнительные социально-правовые гарантии госслужащих, подтверждающие их высокий статус.

Тема, которая, по словам главы государства, также требует особого внимания, — ротация руководящих кадров. Ее главная цель, отметил Александр Лукашенко, даже не в том, чтобы исключить кумовство и протекционизм. «Менять место работы, а иногда и прописку, выходить из зоны комфорта надо, чтобы развиваться, расширять кругозор, открывать в себе новые грани и способности. Таким образом, специалист не только вырастет профессионально, но и стране принесет больше пользы», — считает он.

Александр Лукашенко считает, что не стал бы Президентом без опыта работы в парламенте

Глава государства также выразил мнение, что в парламенте должны быть представлены люди из различных сфер и разных возрастов, включая молодежь.

«Везде говорим: молодежь наше будущее, за молодежью все. И вдруг там пять человек комсомольцев (членов БРСМ. — Прим. БЕЛТА) выдвинули… Это (говорят. — Прим. БЕЛТА) неопытные, они ничего не знают, — отметил белорусский лидер. — Но они знают то, чего мы не знаем, то, что знает молодежь. И это будет какой-то фильтр. Там должны профессионально разные быть люди и по возрастам».

«Парламент — это очень серьезная школа будущих управленцев. Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был Президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни», — считает Александр Лукашенко.

Он добавил, что парламент по своей сути — это форум и столкновение идей. «Оно так и есть. Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт — потому что это немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло», — сказал глава государства.

Президент не исключил, что в будущем в парламентской жизни политические партии будут играть более значимую роль. «Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения, — отметил Александр Лукашенко. — Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос».





Александр Лукашенко: я хочу спокойный парламент, но готовый вступиться за Беларусь

«Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными. Плохо, когда какая-то проблема — Президент бежит впереди, еще что-то — там опять Президент. Это ненормально, ни в одном государстве этого нет, — заметил Александр Лукашенко. Так же проще: сиди и смотри, что Президент скажет. Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом — народ Беларуси и наше государство. Может быть, и не нужно Президента каждый раз выпихивать вперед».

Глава государства добавил, что его работа очень тесно связана с законодательными органами власти, поэтому он переживает за то, кем будет представлен парламент. «Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать», — подчеркнул он.

По мнению Александра Лукашенко, в парламенте должны быть представлены все слои общества, он должен быть разношерстным, чтобы принимаемые законы отвечали интересам всех граждан.

Александр Лукашенко: горжусь белорусской молодежью

Президент Беларуси Александр Лукашенко гордится белорусской молодежью. Об этом он заявил на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления.

По мнению главы государства, молодые люди умеют рассчитывать на себя, стремятся получить хорошее образование и работу. «Я горжусь белорусской молодежью», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что есть и отрицательные примеры, но таких меньшинство. Президент категорически против таких вредных привычек, как пьянство, курение и тем более наркомания.

«Мне очень нравится, что особенно в последнее время все заточены на то, чтобы образование получить, чтобы в жизни какое-то место занять. Если семья — то обеспечивать ее, получать достойную работу, — продолжил Президент. — Среди молодежи меньше всего нытиков, что, мол, зарплата не та, что-то не так… Они больше рассчитывают сами на себя».

Александр Лукашенко хотел бы, чтобы и в дальнейшем молодежь умела рассчитывать на себя.

«Хочу видеть такую молодежь: честную, искреннюю, продвинутую, которая не спешила бы уезжать, а более активно проявляла бы себя в стране», — сказал Президент.

Александр Лукашенко: пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны

Александр Лукашенко подчеркнул, что курс государственной политики в Беларуси неизменен: в стране действует принцип преемственности поколений, сохранения лучших достижений прошлого. «Почти треть наших граждан — около 3 млн человек — родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства, — сказал глава государства. — И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними. Выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения. Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии».

Главная роль в этом процессе отводится в том числе преподавателям академии. Их задача — не только передать свои глубокие знания, но и подготовить достойную смену. «Знаю, многие выпускники аспирантуры и докторантуры успешно защитили диссертации и уже преподают вместе со своими наставниками», — отметил Президент.

Он напомнил, что в академии ведется подготовка и на базе общего среднего образования с опорой на экономику, право и современные информационные технологии. Хотя ранее звучали предложения отказаться от набора выпускников после школы, но Президент настоял на том, чтобы сохранить такой вид обучения. «И пусть набор студенческой молодежи невелик, но этой так называемой золотой сотне предстоит в будущем формировать управленческий состав страны», — заметил глава государства. «А дальше посмотрим, может быть, и не надо, — добавил он. — Может быть, будет другая форма (обучения. — Прим. БЕЛТА) к периоду строительства новой академии».

Президент обратил внимание, что вопрос распределения выпускников, как и дальнейшее их карьерное движение, академия должна держать на контроле. «И в этом вопросе ей нужно активно взаимодействовать с государственными органами, прежде всего с Администрацией Президента, потому что закладывать прочную основу для стратегического развития страны на 20-30 лет вперед предназначено молодым и энергичным, — сказал Александр Лукашенко. — Арифметика проста: чтобы отшлифовать политически и социально зрелого руководителя к 40 годам, его профессиональное развитие должно стартовать как минимум со студенчества, еще на заре трудового пути».

«Но каждый, кто сегодня мечтает о политической карьере, должен понимать, что путь руководителя не так прост, это тяжелый и напряженный труд. Только тот, кто выстоит испытания государственной властью и временем, сохранив честь мундира, сможет выйти на высокий уровень принятия ответственных и судьбоносных решений, — подчеркнул Александр Лукашенко. — А завоевывать доверие можно только конкретными результатами. Именно такие критерии лежат в основе государственной кадровой политики. Они универсальны и соответствуют духу времени».

По словам Президента, ему часто приходится слышать о стремлении чиновников выполнить определенную задачу, но при этом не всегда достигается эффективный результат. «Настало время конкретных результатов. А как вы делали или вообще ничего не делали — это ваши проблемы, — заметил он. — Время выдвигает жесткие требования к управлению и управленческим кадрам».

Александр Лукашенко констатировал значительное омоложение кадрового состава государственных органов, обратив внимание, что в этом процессе важно учитывать не только возраст, но отбирать специалистов высокой квалификации.

«Рост национальной экономики, уровень благосостояния граждан и позиция страны на международной арене во многом определяют результаты работы нас, управленцев, настоящих и будущих. От их умения стратегически мыслить, предупреждать либо своевременно решать проблемы также зависят стабильность и согласие нашего общества, — подчеркнул Президент. — На примере отдельных стран сегодня мы видим, что уже не только природные богатства или финансовые капиталы являются источником конкурентных преимуществ. Главным условием стремительного развития государств являются специалисты, профессионалы высокого уровня».

Александр Лукашенко высказался о разработке нового закона о госслужбе

Президент отметил, что действующий закон о госслужбе принят более 15 лет назад. Но в изменившихся социальных и экономических условиях он нуждается в пересмотре. «Необходимо учесть практику его применения, а также актуальность определения новых перспективных направлений развития института государственной службы», — сказал Александр Лукашенко.

Разработать новый закон о госслужбе Президент поручал уже давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов, в своем большинстве не госслужащие, «чтобы не было закона под себя». В январе 2019 года подготовленный законопроект был рассмотрен на совещании у главы государства. «Не все вопросы окончательно разрешены. Но работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи: сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемые на госслужащих ограничения», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, будущий закон должен стать единым документом, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. «Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей — многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики», — подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что система государственной службы в принципе не может быть статичной, ведь жизнь стремительно развивается. «Задача управленческой вертикали — быть впереди тенденций и вызовов уже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Совершенствование этой системы — процесс непрерывный. Поэтому вопросы определения критериев подбора кадров, механизмов их ротации, новых подходов к формированию кадрового резерва всегда будут требовать нашего постоянного внимания», — добавил глава государства.

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