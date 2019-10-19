«Кролик держит весь двор в своей маленькой, но жесткой лапке». Чудесные истории читателей о животных

Источник материала: Tut.by

Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия.

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by. Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам. Но первые на очереди, конечно, истории спасения животных.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Сегодня — новая порция историй

«Больше всего породистая кошка была похожа на болотного тролля»

Я хочу рассказать историю о том, что порода — это, увы, не гарантия счастья. Так получилось, что на моем пути мне несколько раз встретились породистые животные, которые явно были результатом некачественного разведения и безответственного отношения к ним.

Чмоша

Однажды в моем дворе я встретила новую кошечку. Она была персом. Хотя последнее было неочевидно. Больше всего она была похожа на болотного тролля с очень неправильным прикусом.





Естественно, я не смогла пройти мимо, и так у меня на передержке появилась Чмоша. И это имя очень точно описывало ее в первые недели.





Малышка оказалась очень умной, но и очень трусливой. Пришлось немало попотеть, прежде чем она освоилась и стала вести себя как настоящая кошка. Никогда не забуду, как она испугалась грумера, как страшно закричала. А по мордочке текли огромные слезы. Постричь ее было необходимо, так как огромные колтуны причиняли ей боль.





Сейчас она уже два года счастлива дома. Хозяйка зовет ее Лиззи и очень любит. Хотя характер у нее стал требовательный и властный. (Смеется.) Наш «гадкий котенок» превратился в настоящую королеву.

Федор Львович

Мне позвонила соседка: «Наташа, у нас во дворе очень несчастный и явно породистый кот. Что делать?».

Ну что ж… Супермен спешит на помощь. В породистость я не верила, и мне было даже интересно, какому крокодильчику соседи приписали породу.





Каково же было мое удивление, когда я увидела полудохлого мейнкуна. У него были какие-то изуродованные, скрученные уши, не открывались глаза и весил он около 5 кг, что для взрослого кота этой породы — очень мало. К сожалению, потом обнаружилась и микроспория.





Мы принялись за лечение самого потрясающего кота на свете. Кота, которого никто не искал.

У Федора Львовича оказался классный характер, ум, темперамент. Он весь был восхитительный, несмотря на явно тяжелую прошлую жизнь, от которой остались поломанные уши и страшный заворот век. То есть ресницы постоянно травмировали глаза.





Мы сделали операцию и нашли товарищу любимого хозяина. Который раскормил его (14 кг), разбаловал и очень любит. А Федя отвечает ему взаимностью. Пока хозяин в командировках, кот спит, обнимая лапами его подушку.





Райвена

Как-то вечером раздался телефонный звонок. Женщина сказала, что нашла мой номер где-то в зоозащитных сообществах. А звонит, потому что увидела на опустевших дачах очень несчастного кота, но не может помочь ему ни лечением, ни передержкой… Только привезти.

Я попыталась объяснить, что у меня больше нет сил и возможностей, но мне на вайбер прислали фото кота. И тут я поняла, что попала, ибо пройти мимо этого горюшка не смогу ни за что. У кошки был начинающийся панкреатит, отит, ушной клещ… и еще букет болячек.





Так ко мне попала Райвена. Что делал корниш на давно пустых дачах и как она прожила эти пару месяцев, я не знаю. Но она выжила — и это был первый раз, когда дама показала свою несгибаемую силу воли и желание жить. Кошка получила необходимое лечение, прошла кучу обследований, несколько операций. Ухо, к сожалению, осталось деформированным.





А во время стерилизации нас ждал сюрприз. Райвена — кошка-инопланетянка. В связи с особенностями внутриутробного развития (неправильное разведение) у Райвены неверно сформирована сосудистая система брюшины и есть ряд врожденных патологий, опасных для жизни.

Врачи признались, что никогда ничего подобного не видели. Лечить ее нельзя, нужно поддерживать и любить. Вот и как такому космосу искать хозяев?





Я позвонила девушке, которая очень поддерживала нас во время лечения, и объяснила ситуацию. Мы не знаем, сколько времени отведено кошке, но ей очень нужен дом.

Девушка приняла нашу девочку к себе, и несмотря на прогнозы врачей, уже 2 года она радует своих хозяев, строит кане-корсо (а это серьезная собака!) и наслаждается жизнью на 100%.

«Сердце не выдержало: ну как оставить погибать это больное тельце?»

Истории спасенных животных бывают самыми разными. Например, на выздоровление кошечки Лауры ушло 540 рублей и четыре месяца.

В феврале прошлого года волонтер, проходя мимо мусорки, заметила худющую рыжую кошь. Животное уже не могло ходить и мяукать. Сердце не выдержало: ну как оставить погибать это больное тельце? И женщина забрала ее домой.





Обследование у ветеринара показало крайнюю степень истощенности: вес крупной взрослой кошки был 1,8 кг (при норме 4 кг); сильное поражение паразитами; гниющая пасть, застарелая инфекция левого глаза. Страдалицу вымыли, остригли колтуны, обработали и назвали Лаурой. Через месяц кису стерилизовали, по показаниям ветеринара удалили больной глаз.

Через два месяца кошечка при хорошем уходе ощутимо поправилась, распушистилась и отъелась. Врачи определили примерный возраст — 3 года. Как следствие уличной жизни — пришлось удалить почти все зубки, вывели безоар (плотный ком волос) из двенадцатиперстной кишки.





Красотка выздоровела, успешно хрумкает сухой корм и радуется жизни! Я увидела объявление о Лаурочке — и эта чудесная кошечка переехала ко мне вторым питомцем. Теперь все плохое в ее жизни закончилось, Лаура живет в любви и заботе.

«Благодаря своей смелости кролик стал вхож в любые двери»

История нашего кролика началась совсем банально: в одной из групп «Отдам даром» отдавали кролика, и я решила, что уже существующему питомцу — девочке-кролику Миле очень скучно жить, поэтому ей обязательно нужна компания. Договорилась забрать мальца после кастрации. Хозяйка сбросила видео, где она берет его в варежках, а он такой малютка, хорошенький, безобидный. С мужем посмеялись: «Варежки? Серьезно? Это ж кролик!». Отдавала она его, кстати, тоже в варежках.





Малыш приехал к нам — и тут началось. Кролик начал вести себя очень агрессивно, кусался до крови. Он вгрызался зубами и бил задними лапами. Мои руки стали выглядеть, как будто я засунула их в мясорубку. Он кусался, кусался и кусался. А Милку любил! Но только Милку, и больше никого.

Кролик как будто чувствовал твой страх: уже бежал с открытым ртом, и эти два зуба жаждали твоей крови. (Смеется.)





Возвращать кролика, сдавать в пункт усыпления или выбрасывать — такие варианты мы даже не рассматривали. Думали над тем, как будем жить дальше, но выход нашелся сам собой.

Была весна, начало огородного сезона, и мы все вместе поехали к родителям в деревню. Днем кроличья банда выбежала на улицу, и если Милка сразу вернулась, то Рыжик отказался это делать наотрез. На свободе ему очень понравилось: кругом растет трава, земли — греби, сколько хочешь. Днем он гуляет по участку, а ночевать приходит домой.





Как раз в это время родители подобрали брошенного в лесу щенка. Малого, ну совсем «пусцi — павалюся». Короче, Буба (так назвали пса) оказался не в почете у кролика, хотя, к слову, был раза в 4 его больше. Кролик кусал Бубку, Бубка скулил. Я решила: Бубка вообще-то пес, сам за себя постоять сможет. Чей-то пес будет какого-то кролика бояться. Ага, конечно…









За лето Рыжик с Бубой в составе "преступной группировки" уничтожили мамину морковку, капусту и мои цветы. Благодаря своей смелости кролик стал вхож в любые двери: и к курочкам, и к свинкам, и в дом, конечно. Сидит по вечерам перед телевизором, а после уходит спать в сарай.









За это время Рыжик потолстел, готовится зимовать свою первую зиму в компании еще одной спасенной с фотозоны и никому не нужной крольчатины. Нет-нет, да и грызанет собачку, которая уже в 10 раз больше него — в общем, продолжает держать двор в своей маленькой, но жесткой кроличьей лапке!

Ловким движением руки я иногда хватаю его за холку, прижимаю к себе, чешу и говорю: «Ну что? Может, в детский сад тебя сдать?». А он, прищурившись, скребет зубками от удовольствия — и вместе мы идем гладить Бубку!

Нашу обычную историю про необычного кролика мы рассказали для того, чтобы как можно больше людей поняли, что кролики — не мягкие игрушки и совершенно точно не идеальные питомцы. Но это не повод выбрасывать их, если вы уже взяли за них ответственность.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Лада

Безупречная родословная, порода и красота совсем не гаранты счастливой жизни собаки. Доказательство этому — шоколадная Лада.





К сожалению, в детстве она стала «подарком», который пришелся не ко двору… Сегодня за ней присматривает женщина, которая в силу своего графика и постоянных поездок за границу не может заботиться о собаке. Уже полгода Лада кочует по передержкам, а недавно оказалась на улице и чуть не попала под машину, потому что сбежала от очередных новых и совершенно чужих для нее людей.





Ладушка здоровая, очень молодая, веселая, энергичная и жизнерадостная девочка. Она не видела человеческой жестокости, поэтому обожает людей, по-прежнему доверяет им и готова проводить с ними каждую минуту своей жизни. Вместе с тем никто никогда не занимался Ладой, не уделял ей внимания и не пытался ее воспитывать, поэтому на сегодня ей просто необходимы занятия с кинологом и опытный хозяин, который, в идеале, уже жил с лабрадорами.













Мы ищем взрослого ответственного человека, который прекратит скитания Лады и станет тем, кто ее не предаст. Лада пристраивается на условиях продолжения занятий с кинологом и стерилизации: к сожалению, количество недобросовестных разведенцев , которые заводят собак, чтобы получить бесплатный инкубатор для щенков, не позволяет поступить иначе.

Мы ждем звонка: +375 44 598 86 68 (Полина)

Подопечные «ЗООшанса»

Патрик

Знакомьтесь — шикарный кот Патрик ищет дом! Красивенный, умный, воспитанный, возраст 1 год.





Патрик обожает запрыгивать на колени, на плечи и фырчать-мурчать от удовольствия. Любит играться и гладиться, умеет бодаться. Хорошо ладит с детками и животными. Шерстка просто шелковая, сам невероятно ласковый.





Обаятельный белоснежный котик станет вашим лучшим другом!

Здоров, кастрирован, вакцинирован. У котея есть особенность — он не слышит. Это бывает у многих беленьких котиков.

Приходите за пушистым счастьицем!





Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.

Жучок

Милый ласковый котенок Жучок ищет дом, где подарит любовь надежному и доброму человеку. Озорной и веселый мальчишка хочет в настоящую семью! Котеночек умеет мурчать, требовать мяско, играться с веревочкой, смешно скакать по плечам.





Жучку около двух месяцев, здоровенький, воспитанный, к лотку приучен. Хорошо уживается с кошками, любит людей.

Приходите за малышиком.









Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.

Джо

Животные попадают к волонтерам «ЗООшанса» разными путями. Кого-то подбираем сами, кого-то приносят добрые соседи и знакомые, иногда просто оставляют в коробках под дверью, обещают забрать после выздоровления и исчезают… А мы остаемся с ними до успешного пристройства.





Так в жизни Натальи появился Одноглазый Джо. У малыша с улицы было месиво вместо глаз, один удалось спасти — на глазике осталась пленка, но кот зрячий и прекрасно себя чувствует.









Малыш даже не понимает, что эстетически с ним что-то не так — это вечный двигатель и прыгатель, бесконечно веселый и любознательный котеныш. Он научит вас радоваться жизни и покажет много интересных игр.

Приходите знакомиться: Джо почти 5 месяцев, он здоровенький, воспитанный, глаз в медуходе не нуждается.

Контакты: + 375 29 191−10−96; +375 29 575−83−05 — Наталья.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

Часто люди хотят помочь бездомным животным и боятся:

— Как не заразиться самому (а если дома еще дети, свои животные)?

— А вдруг котик привык жить на улице и не захочет дома?

— А с чего начинать вообще?

Сразу отвечу: если понравившееся животное встречает вас и ластится, значит, очень хочет жить дома — берите, не сомневайтесь!

Правила просты:

Сразу несите кота к ветеринару, чтобы проверить на наличие инфекций, кожных болезней. Инкубационный период при стандартном развитии болезни составляет 20 дней — через этот промежуток рекомендуем снова провериться. Заразиться даже от больного кота сложно — просто нужно соблюдать элементарные правила гигиены (мыть руки и делать уборку); Если дома есть свои животные, перед появлением нового питомца с улицы обязательно вакцинируйте их от инфекций и бешенства в любой ветеринарной клинике. Это спасет ваших любимцев от возможных вирусных заболеваний. Кстати, делать это в любом случае нужно: вы элементарно можете принести инфекцию на уличной обуви. Первое время не знакомьте животных. Поначалу подготовьте для новичка небольшое помещение — просторную клетку, санузел, отдельную комнату, кухню. Коты, например, первое время любят сидеть в коробках, ящиках, пластиковых тазах — поставьте эти предметы, заправьте подстилкой. Когда животное адаптируется, само выйдет в комнату и уляжется на диван; Приобретите все необходимое для питомца: мисочки, лоток, совок, наполнитель, корм, игрушки. В случае с собакой — ошейник, поводок. На первые пару недель рекомендуем корм для чувствительного пищеварения. И, конечно, у вашего бездомыша будут блохи — не бойтесь! На человека они не перебегают, а в любой ветеринарной аптеке масса средств, которые уберут этих паразитов за сутки. Через три дня после выведения блох можно начать выведение глистов при условии хорошего самочувствия животного. Глистогонить бездомыша лучше трижды, с интервалом в 14 дней. Далее выводим глистов профилактически раз в 3−4 месяца. Старайтесь не купать кота первую неделю жизни дома — это огромный стресс для него и переохлаждение; Если новичок испугался и залез под диван или в угол — не трогайте зверька. Просто сидите рядом и рассказывайте тихо и ласково, как вы его полюбили и как ему будет хорошо в новом доме. Пробуйте кормить с руки вкусняшками. Не вытаскивайте насильно из «убежища», питомец привыкнет и выйдет сам.

Если вы хотите взять котика и растерялись, нужна консультация, можно позвонить волонтеру «ЗООшанса» Ирине и получить совет, помощь в уходе и лечении животных +375 25 986−33−85.