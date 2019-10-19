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«Кролик держит весь двор в своей маленькой, но жесткой лапке». Чудесные истории читателей о животных
Источник материала: Tut.by
Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.
Напоминаем простое условие участия.
Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by. Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам. Но первые на очереди, конечно, истории спасения животных.
Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать
Сегодня — новая порция историй
«Больше всего породистая кошка была похожа на болотного тролля»
Я хочу рассказать историю о том, что порода — это, увы, не гарантия счастья. Так получилось, что на моем пути мне несколько раз встретились породистые животные, которые явно были результатом некачественного разведения и безответственного отношения к ним.
Чмоша
Однажды в моем дворе я встретила новую кошечку. Она была персом. Хотя последнее было неочевидно. Больше всего она была похожа на болотного тролля с очень неправильным прикусом.
Естественно, я не смогла пройти мимо, и так у меня на передержке появилась Чмоша. И это имя очень точно описывало ее в первые недели.
Малышка оказалась очень умной, но и очень трусливой. Пришлось немало попотеть, прежде чем она освоилась и стала вести себя как настоящая кошка. Никогда не забуду, как она испугалась грумера, как страшно закричала. А по мордочке текли огромные слезы. Постричь ее было необходимо, так как огромные колтуны причиняли ей боль.
Сейчас она уже два года счастлива дома. Хозяйка зовет ее Лиззи и очень любит. Хотя характер у нее стал требовательный и властный. (Смеется.) Наш «гадкий котенок» превратился в настоящую королеву.
Федор Львович
Мне позвонила соседка: «Наташа, у нас во дворе очень несчастный и явно породистый кот. Что делать?».
Ну что ж… Супермен спешит на помощь. В породистость я не верила, и мне было даже интересно, какому крокодильчику соседи приписали породу.
Каково же было мое удивление, когда я увидела полудохлого мейнкуна. У него были какие-то изуродованные, скрученные уши, не открывались глаза и весил он около 5 кг, что для взрослого кота этой породы — очень мало. К сожалению, потом обнаружилась и микроспория.
Мы принялись за лечение самого потрясающего кота на свете. Кота, которого никто не искал.
Мы сделали операцию и нашли товарищу любимого хозяина. Который раскормил его (14 кг), разбаловал и очень любит. А Федя отвечает ему взаимностью. Пока хозяин в командировках, кот спит, обнимая лапами его подушку.
Райвена
Как-то вечером раздался телефонный звонок. Женщина сказала, что нашла мой номер где-то в зоозащитных сообществах. А звонит, потому что увидела на опустевших дачах очень несчастного кота, но не может помочь ему ни лечением, ни передержкой… Только привезти.
Я попыталась объяснить, что у меня больше нет сил и возможностей, но мне на вайбер прислали фото кота. И тут я поняла, что попала, ибо пройти мимо этого горюшка не смогу ни за что. У кошки был начинающийся панкреатит, отит, ушной клещ… и еще букет болячек.
Так ко мне попала Райвена. Что делал корниш на давно пустых дачах и как она прожила эти пару месяцев, я не знаю. Но она выжила — и это был первый раз, когда дама показала свою несгибаемую силу воли и желание жить. Кошка получила необходимое лечение, прошла кучу обследований, несколько операций. Ухо, к сожалению, осталось деформированным.
А во время стерилизации нас ждал сюрприз. Райвена — кошка-инопланетянка. В связи с особенностями внутриутробного развития (неправильное разведение) у Райвены неверно сформирована сосудистая система брюшины и есть ряд врожденных патологий, опасных для жизни.
Врачи признались, что никогда ничего подобного не видели. Лечить ее нельзя, нужно поддерживать и любить. Вот и как такому космосу искать хозяев?
Я позвонила девушке, которая очень поддерживала нас во время лечения, и объяснила ситуацию. Мы не знаем, сколько времени отведено кошке, но ей очень нужен дом.
«Сердце не выдержало: ну как оставить погибать это больное тельце?»
Истории спасенных животных бывают самыми разными. Например, на выздоровление кошечки Лауры ушло 540 рублей и четыре месяца.
В феврале прошлого года волонтер, проходя мимо мусорки, заметила худющую рыжую кошь. Животное уже не могло ходить и мяукать. Сердце не выдержало: ну как оставить погибать это больное тельце? И женщина забрала ее домой.
Обследование у ветеринара показало крайнюю степень истощенности: вес крупной взрослой кошки был 1,8 кг (при норме 4 кг); сильное поражение паразитами; гниющая пасть, застарелая инфекция левого глаза. Страдалицу вымыли, остригли колтуны, обработали и назвали Лаурой. Через месяц кису стерилизовали, по показаниям ветеринара удалили больной глаз.
Через два месяца кошечка при хорошем уходе ощутимо поправилась, распушистилась и отъелась. Врачи определили примерный возраст — 3 года. Как следствие уличной жизни — пришлось удалить почти все зубки, вывели безоар (плотный ком волос) из двенадцатиперстной кишки.
Красотка выздоровела, успешно хрумкает сухой корм и радуется жизни! Я увидела объявление о Лаурочке — и эта чудесная кошечка переехала ко мне вторым питомцем. Теперь все плохое в ее жизни закончилось, Лаура живет в любви и заботе.
«Благодаря своей смелости кролик стал вхож в любые двери»
История нашего кролика началась совсем банально: в одной из групп «Отдам даром» отдавали кролика, и я решила, что уже существующему питомцу — девочке-кролику Миле очень скучно жить, поэтому ей обязательно нужна компания. Договорилась забрать мальца после кастрации. Хозяйка сбросила видео, где она берет его в варежках, а он такой малютка, хорошенький, безобидный. С мужем посмеялись: «Варежки? Серьезно? Это ж кролик!». Отдавала она его, кстати, тоже в варежках.
Малыш приехал к нам — и тут началось. Кролик начал вести себя очень агрессивно, кусался до крови. Он вгрызался зубами и бил задними лапами. Мои руки стали выглядеть, как будто я засунула их в мясорубку. Он кусался, кусался и кусался. А Милку любил! Но только Милку, и больше никого.
Кролик как будто чувствовал твой страх: уже бежал с открытым ртом, и эти два зуба жаждали твоей крови. (Смеется.)
Возвращать кролика, сдавать в пункт усыпления или выбрасывать — такие варианты мы даже не рассматривали. Думали над тем, как будем жить дальше, но выход нашелся сам собой.
Была весна, начало огородного сезона, и мы все вместе поехали к родителям в деревню. Днем кроличья банда выбежала на улицу, и если Милка сразу вернулась, то Рыжик отказался это делать наотрез. На свободе ему очень понравилось: кругом растет трава, земли — греби, сколько хочешь. Днем он гуляет по участку, а ночевать приходит домой.
Как раз в это время родители подобрали брошенного в лесу щенка. Малого, ну совсем «пусцi — павалюся». Короче, Буба (так назвали пса) оказался не в почете у кролика, хотя, к слову, был раза в 4 его больше. Кролик кусал Бубку, Бубка скулил. Я решила: Бубка вообще-то пес, сам за себя постоять сможет. Чей-то пес будет какого-то кролика бояться. Ага, конечно…
За лето Рыжик с Бубой в составе "преступной группировки" уничтожили мамину морковку, капусту и мои цветы. Благодаря своей смелости кролик стал вхож в любые двери: и к курочкам, и к свинкам, и в дом, конечно. Сидит по вечерам перед телевизором, а после уходит спать в сарай.
За это время Рыжик потолстел, готовится зимовать свою первую зиму в компании еще одной спасенной с фотозоны и никому не нужной крольчатины. Нет-нет, да и грызанет собачку, которая уже в 10 раз больше него — в общем, продолжает держать двор в своей маленькой, но жесткой кроличьей лапке!
Ловким движением руки я иногда хватаю его за холку, прижимаю к себе, чешу и говорю: «Ну что? Может, в детский сад тебя сдать?». А он, прищурившись, скребет зубками от удовольствия — и вместе мы идем гладить Бубку!
Нашу обычную историю про необычного кролика мы рассказали для того, чтобы как можно больше людей поняли, что кролики — не мягкие игрушки и совершенно точно не идеальные питомцы. Но это не повод выбрасывать их, если вы уже взяли за них ответственность.
В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять
Лада
Безупречная родословная, порода и красота совсем не гаранты счастливой жизни собаки. Доказательство этому — шоколадная Лада.
К сожалению, в детстве она стала «подарком», который пришелся не ко двору… Сегодня за ней присматривает женщина, которая в силу своего графика и постоянных поездок за границу не может заботиться о собаке. Уже полгода Лада кочует по передержкам, а недавно оказалась на улице и чуть не попала под машину, потому что сбежала от очередных новых и совершенно чужих для нее людей.
Ладушка здоровая, очень молодая, веселая, энергичная и жизнерадостная девочка. Она не видела человеческой жестокости, поэтому обожает людей, по-прежнему доверяет им и готова проводить с ними каждую минуту своей жизни. Вместе с тем никто никогда не занимался Ладой, не уделял ей внимания и не пытался ее воспитывать, поэтому на сегодня ей просто необходимы занятия с кинологом и опытный хозяин, который, в идеале, уже жил с лабрадорами.
Мы ждем звонка: +375 44 598 86 68 (Полина)
Подопечные «ЗООшанса»
Патрик
Знакомьтесь — шикарный кот Патрик ищет дом! Красивенный, умный, воспитанный, возраст 1 год.
Патрик обожает запрыгивать на колени, на плечи и фырчать-мурчать от удовольствия. Любит играться и гладиться, умеет бодаться. Хорошо ладит с детками и животными. Шерстка просто шелковая, сам невероятно ласковый.
Обаятельный белоснежный котик станет вашим лучшим другом!
Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.
Жучок
Милый ласковый котенок Жучок ищет дом, где подарит любовь надежному и доброму человеку. Озорной и веселый мальчишка хочет в настоящую семью! Котеночек умеет мурчать, требовать мяско, играться с веревочкой, смешно скакать по плечам.
Жучку около двух месяцев, здоровенький, воспитанный, к лотку приучен. Хорошо уживается с кошками, любит людей.
Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.
Джо
Животные попадают к волонтерам «ЗООшанса» разными путями. Кого-то подбираем сами, кого-то приносят добрые соседи и знакомые, иногда просто оставляют в коробках под дверью, обещают забрать после выздоровления и исчезают… А мы остаемся с ними до успешного пристройства.
Так в жизни Натальи появился Одноглазый Джо. У малыша с улицы было месиво вместо глаз, один удалось спасти — на глазике осталась пленка, но кот зрячий и прекрасно себя чувствует.
Малыш даже не понимает, что эстетически с ним что-то не так — это вечный двигатель и прыгатель, бесконечно веселый и любознательный котеныш. Он научит вас радоваться жизни и покажет много интересных игр.
Приходите знакомиться: Джо почти 5 месяцев, он здоровенький, воспитанный, глаз в медуходе не нуждается.
Контакты: + 375 29 191−10−96; +375 29 575−83−05 — Наталья.
Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:
Часто люди хотят помочь бездомным животным и боятся:
— Как не заразиться самому (а если дома еще дети, свои животные)?
— А вдруг котик привык жить на улице и не захочет дома?
— А с чего начинать вообще?
Сразу отвечу: если понравившееся животное встречает вас и ластится, значит, очень хочет жить дома — берите, не сомневайтесь!
Правила просты:
Если вы хотите взять котика и растерялись, нужна консультация, можно позвонить волонтеру «ЗООшанса» Ирине и получить совет, помощь в уходе и лечении животных +375 25 986−33−85.
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«Кролик держит весь двор в своей маленькой, но жесткой лапке». Чудесные истории читателей о животных
Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто - собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк - и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по...
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