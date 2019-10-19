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«Кролик держит весь двор в своей маленькой, но жесткой лапке». Чудесные истории читателей о животных

20.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия.

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by. Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам. Но первые на очереди, конечно, истории спасения животных.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут.

Сегодня — новая порция историй

«Больше всего породистая кошка была похожа на болотного тролля»

Я хочу рассказать историю о том, что порода — это, увы, не гарантия счастья. Так получилось, что на моем пути мне несколько раз встретились породистые животные, которые явно были результатом некачественного разведения и безответственного отношения к ним.

Чмоша

Однажды в моем дворе я встретила новую кошечку. Она была персом. Хотя последнее было неочевидно. Больше всего она была похожа на болотного тролля с очень неправильным прикусом.


Естественно, я не смогла пройти мимо, и так у меня на передержке появилась Чмоша. И это имя очень точно описывало ее в первые недели.


Малышка оказалась очень умной, но и очень трусливой. Пришлось немало попотеть, прежде чем она освоилась и стала вести себя как настоящая кошка. Никогда не забуду, как она испугалась грумера, как страшно закричала. А по мордочке текли огромные слезы. Постричь ее было необходимо, так как огромные колтуны причиняли ей боль.


Сейчас она уже два года счастлива дома. Хозяйка зовет ее Лиззи и очень любит. Хотя характер у нее стал требовательный и властный. (Смеется.) Наш «гадкий котенок» превратился в настоящую королеву.

Федор Львович

Мне позвонила соседка: «Наташа, у нас во дворе очень несчастный и явно породистый кот. Что делать?».

Ну что ж… Супермен спешит на помощь. В породистость я не верила, и мне было даже интересно, какому крокодильчику соседи приписали породу.


Каково же было мое удивление, когда я увидела полудохлого мейнкуна. У него были какие-то изуродованные, скрученные уши, не открывались глаза и весил он около 5 кг, что для взрослого кота этой породы — очень мало. К сожалению, потом обнаружилась и микроспория.


Мы принялись за лечение самого потрясающего кота на свете. Кота, которого никто не искал.
У Федора Львовича оказался классный характер, ум, темперамент. Он весь был восхитительный, несмотря на явно тяжелую прошлую жизнь, от которой остались поломанные уши и страшный заворот век. То есть ресницы постоянно травмировали глаза.


Мы сделали операцию и нашли товарищу любимого хозяина. Который раскормил его (14 кг), разбаловал и очень любит. А Федя отвечает ему взаимностью. Пока хозяин в командировках, кот спит, обнимая лапами его подушку.


Райвена

Как-то вечером раздался телефонный звонок. Женщина сказала, что нашла мой номер где-то в зоозащитных сообществах. А звонит, потому что увидела на опустевших дачах очень несчастного кота, но не может помочь ему ни лечением, ни передержкой… Только привезти.

Я попыталась объяснить, что у меня больше нет сил и возможностей, но мне на вайбер прислали фото кота. И тут я поняла, что попала, ибо пройти мимо этого горюшка не смогу ни за что. У кошки был начинающийся панкреатит, отит, ушной клещ… и еще букет болячек.


Так ко мне попала Райвена. Что делал корниш на давно пустых дачах и как она прожила эти пару месяцев, я не знаю. Но она выжила — и это был первый раз, когда дама показала свою несгибаемую силу воли и желание жить. Кошка получила необходимое лечение, прошла кучу обследований, несколько операций. Ухо, к сожалению, осталось деформированным.


А во время стерилизации нас ждал сюрприз. Райвена — кошка-инопланетянка. В связи с особенностями внутриутробного развития (неправильное разведение) у Райвены неверно сформирована сосудистая система брюшины и есть ряд врожденных патологий, опасных для жизни.

Врачи признались, что никогда ничего подобного не видели. Лечить ее нельзя, нужно поддерживать и любить. Вот и как такому космосу искать хозяев?


Я позвонила девушке, которая очень поддерживала нас во время лечения, и объяснила ситуацию. Мы не знаем, сколько времени отведено кошке, но ей очень нужен дом.
Девушка приняла нашу девочку к себе, и несмотря на прогнозы врачей, уже 2 года она радует своих хозяев, строит кане-корсо (а это серьезная собака!) и наслаждается жизнью на 100%.

«Сердце не выдержало: ну как оставить погибать это больное тельце?»

Истории спасенных животных бывают самыми разными. Например, на выздоровление кошечки Лауры ушло 540 рублей и четыре месяца.

В феврале прошлого года волонтер, проходя мимо мусорки, заметила худющую рыжую кошь. Животное уже не могло ходить и мяукать. Сердце не выдержало: ну как оставить погибать это больное тельце? И женщина забрала ее домой.


Обследование у ветеринара показало крайнюю степень истощенности: вес крупной взрослой кошки был 1,8 кг (при норме 4 кг); сильное поражение паразитами; гниющая пасть, застарелая инфекция левого глаза. Страдалицу вымыли, остригли колтуны, обработали и назвали Лаурой. Через месяц кису стерилизовали, по показаниям ветеринара удалили больной глаз.

Через два месяца кошечка при хорошем уходе ощутимо поправилась, распушистилась и отъелась. Врачи определили примерный возраст — 3 года. Как следствие уличной жизни — пришлось удалить почти все зубки, вывели безоар (плотный ком волос) из двенадцатиперстной кишки.


Красотка выздоровела, успешно хрумкает сухой корм и радуется жизни! Я увидела объявление о Лаурочке — и эта чудесная кошечка переехала ко мне вторым питомцем. Теперь все плохое в ее жизни закончилось, Лаура живет в любви и заботе.

«Благодаря своей смелости кролик стал вхож в любые двери»

История нашего кролика началась совсем банально: в одной из групп «Отдам даром» отдавали кролика, и я решила, что уже существующему питомцу — девочке-кролику Миле очень скучно жить, поэтому ей обязательно нужна компания. Договорилась забрать мальца после кастрации. Хозяйка сбросила видео, где она берет его в варежках, а он такой малютка, хорошенький, безобидный. С мужем посмеялись: «Варежки? Серьезно? Это ж кролик!». Отдавала она его, кстати, тоже в варежках.


Малыш приехал к нам — и тут началось. Кролик начал вести себя очень агрессивно, кусался до крови. Он вгрызался зубами и бил задними лапами. Мои руки стали выглядеть, как будто я засунула их в мясорубку. Он кусался, кусался и кусался. А Милку любил! Но только Милку, и больше никого.

Кролик как будто чувствовал твой страх: уже бежал с открытым ртом, и эти два зуба жаждали твоей крови. (Смеется.)


Возвращать кролика, сдавать в пункт усыпления или выбрасывать — такие варианты мы даже не рассматривали. Думали над тем, как будем жить дальше, но выход нашелся сам собой.

Была весна, начало огородного сезона, и мы все вместе поехали к родителям в деревню. Днем кроличья банда выбежала на улицу, и если Милка сразу вернулась, то Рыжик отказался это делать наотрез. На свободе ему очень понравилось: кругом растет трава, земли — греби, сколько хочешь. Днем он гуляет по участку, а ночевать приходит домой.


Как раз в это время родители подобрали брошенного в лесу щенка. Малого, ну совсем «пусцi — павалюся». Короче, Буба (так назвали пса) оказался не в почете у кролика, хотя, к слову, был раза в 4 его больше. Кролик кусал Бубку, Бубка скулил. Я решила: Бубка вообще-то пес, сам за себя постоять сможет. Чей-то пес будет какого-то кролика бояться. Ага, конечно…



За лето Рыжик с Бубой в составе "преступной группировки" уничтожили мамину морковку, капусту и мои цветы. Благодаря своей смелости кролик стал вхож в любые двери: и к курочкам, и к свинкам, и в дом, конечно. Сидит по вечерам перед телевизором, а после уходит спать в сарай.



За это время Рыжик потолстел, готовится зимовать свою первую зиму в компании еще одной спасенной с фотозоны и никому не нужной крольчатины. Нет-нет, да и грызанет собачку, которая уже в 10 раз больше него — в общем, продолжает держать двор в своей маленькой, но жесткой кроличьей лапке!

Ловким движением руки я иногда хватаю его за холку, прижимаю к себе, чешу и говорю: «Ну что? Может, в детский сад тебя сдать?». А он, прищурившись, скребет зубками от удовольствия — и вместе мы идем гладить Бубку!


Открыть/скачать видео (65.87 МБ)

Нашу обычную историю про необычного кролика мы рассказали для того, чтобы как можно больше людей поняли, что кролики — не мягкие игрушки и совершенно точно не идеальные питомцы. Но это не повод выбрасывать их, если вы уже взяли за них ответственность.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Лада

Безупречная родословная, порода и красота совсем не гаранты счастливой жизни собаки. Доказательство этому — шоколадная Лада.


К сожалению, в детстве она стала «подарком», который пришелся не ко двору… Сегодня за ней присматривает женщина, которая в силу своего графика и постоянных поездок за границу не может заботиться о собаке. Уже полгода Лада кочует по передержкам, а недавно оказалась на улице и чуть не попала под машину, потому что сбежала от очередных новых и совершенно чужих для нее людей.


Ладушка здоровая, очень молодая, веселая, энергичная и жизнерадостная девочка. Она не видела человеческой жестокости, поэтому обожает людей, по-прежнему доверяет им и готова проводить с ними каждую минуту своей жизни. Вместе с тем никто никогда не занимался Ладой, не уделял ей внимания и не пытался ее воспитывать, поэтому на сегодня ей просто необходимы занятия с кинологом и опытный хозяин, который, в идеале, уже жил с лабрадорами.





Мы ищем взрослого ответственного человека, который прекратит скитания Лады и станет тем, кто ее не предаст. Лада пристраивается на условиях продолжения занятий с кинологом и стерилизации: к сожалению, количество недобросовестных разведенцев, которые заводят собак, чтобы получить бесплатный инкубатор для щенков, не позволяет поступить иначе.

Мы ждем звонка: +375 44 598 86 68 (Полина)

Подопечные «ЗООшанса»

Патрик

Знакомьтесь — шикарный кот Патрик ищет дом! Красивенный, умный, воспитанный, возраст 1 год.


Патрик обожает запрыгивать на колени, на плечи и фырчать-мурчать от удовольствия. Любит играться и гладиться, умеет бодаться. Хорошо ладит с детками и животными. Шерстка просто шелковая, сам невероятно ласковый.


Обаятельный белоснежный котик станет вашим лучшим другом!
Здоров, кастрирован, вакцинирован. У котея есть особенность — он не слышит. Это бывает у многих беленьких котиков.
Приходите за пушистым счастьицем!


Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.

Жучок

Милый ласковый котенок Жучок ищет дом, где подарит любовь надежному и доброму человеку. Озорной и веселый мальчишка хочет в настоящую семью! Котеночек умеет мурчать, требовать мяско, играться с веревочкой, смешно скакать по плечам.


Жучку около двух месяцев, здоровенький, воспитанный, к лотку приучен. Хорошо уживается с кошками, любит людей.
Приходите за малышиком.



Контакт: +375 25 986−33−85 — Ирина.

Джо

Животные попадают к волонтерам «ЗООшанса» разными путями. Кого-то подбираем сами, кого-то приносят добрые соседи и знакомые, иногда просто оставляют в коробках под дверью, обещают забрать после выздоровления и исчезают… А мы остаемся с ними до успешного пристройства.


Так в жизни Натальи появился Одноглазый Джо. У малыша с улицы было месиво вместо глаз, один удалось спасти — на глазике осталась пленка, но кот зрячий и прекрасно себя чувствует.



Малыш даже не понимает, что эстетически с ним что-то не так — это вечный двигатель и прыгатель, бесконечно веселый и любознательный котеныш. Он научит вас радоваться жизни и покажет много интересных игр.

Приходите знакомиться: Джо почти 5 месяцев, он здоровенький, воспитанный, глаз в медуходе не нуждается.

Контакты: + 375 29 191−10−96; +375 29 575−83−05 — Наталья.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

Часто люди хотят помочь бездомным животным и боятся:

— Как не заразиться самому (а если дома еще дети, свои животные)?

— А вдруг котик привык жить на улице и не захочет дома?

— А с чего начинать вообще?

Сразу отвечу: если понравившееся животное встречает вас и ластится, значит, очень хочет жить дома — берите, не сомневайтесь!

Правила просты:

  1. Сразу несите кота к ветеринару, чтобы проверить на наличие инфекций, кожных болезней. Инкубационный период при стандартном развитии болезни составляет 20 дней — через этот промежуток рекомендуем снова провериться. Заразиться даже от больного кота сложно — просто нужно соблюдать элементарные правила гигиены (мыть руки и делать уборку);
  2. Если дома есть свои животные, перед появлением нового питомца с улицы обязательно вакцинируйте их от инфекций и бешенства в любой ветеринарной клинике. Это спасет ваших любимцев от возможных вирусных заболеваний. Кстати, делать это в любом случае нужно: вы элементарно можете принести инфекцию на уличной обуви.
  3. Первое время не знакомьте животных. Поначалу подготовьте для новичка небольшое помещение — просторную клетку, санузел, отдельную комнату, кухню. Коты, например, первое время любят сидеть в коробках, ящиках, пластиковых тазах — поставьте эти предметы, заправьте подстилкой. Когда животное адаптируется, само выйдет в комнату и уляжется на диван;
  4. Приобретите все необходимое для питомца: мисочки, лоток, совок, наполнитель, корм, игрушки. В случае с собакой — ошейник, поводок. На первые пару недель рекомендуем корм для чувствительного пищеварения.
  5. И, конечно, у вашего бездомыша будут блохи — не бойтесь! На человека они не перебегают, а в любой ветеринарной аптеке масса средств, которые уберут этих паразитов за сутки.
  6. Через три дня после выведения блох можно начать выведение глистов при условии хорошего самочувствия животного. Глистогонить бездомыша лучше трижды, с интервалом в 14 дней. Далее выводим глистов профилактически раз в 3−4 месяца.
  7. Старайтесь не купать кота первую неделю жизни дома — это огромный стресс для него и переохлаждение;
  8. Если новичок испугался и залез под диван или в угол — не трогайте зверька. Просто сидите рядом и рассказывайте тихо и ласково, как вы его полюбили и как ему будет хорошо в новом доме. Пробуйте кормить с руки вкусняшками. Не вытаскивайте насильно из «убежища», питомец привыкнет и выйдет сам.

Если вы хотите взять котика и растерялись, нужна консультация, можно позвонить волонтеру «ЗООшанса» Ирине и получить совет, помощь в уходе и лечении животных +375 25 986−33−85.

 
 
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