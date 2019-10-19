Около 900 белорусских и российских десантников принимают участие в учении под Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский 20 октября состоялось открытие двустороннего батальонного тактического учения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС РБ и усиленного парашютно-десантного батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ.





Активная фаза учения пройдет с 21 по 25 октября. Военнослужащие отработают вопросы ведения разведывательно-боевых действий в тылу условного противника, десантирования личного состава, ведения огня из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений, принимающих участие в учении, а также практической стрельбы штурмовой авиации. Планируется задействовать около 250 единиц боевой и специальной техники, более 10 единиц военно-транспортной авиации от РФ и РБ, и авиации непосредственной поддержки от ВС РБ, среди которых самолеты ИЛ-76, ЯК-130 и вертолеты Ми-8МТВ-5.-0-





































































Фото Вадима Якубёнка