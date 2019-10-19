|
Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не мы такие – мир такой. Слишком уж быстро он меняется, чтобы закрыть на это глаза и не научить наших детей реагировать на эти изменения. Тем более наши дети – большие молодцы. А есть и вовсе с замахом на гениальность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Над созданием этого газового анализатора трудился 14-летний Миша Шаерман. Техническая поддержка – за отцом и учителем физики. Уже сегодня прибору впору выдавать патент.
Ольга Игнатенко, учитель физики могилевской средней школы № 20:
Сейчас анализатор напрямую зависит от компьютера. Но Миша планирует доработать свое детище, чтобы анализатор стал полностью портативным, а значит, удобным.
Михаил Шаерман, учащийся 9 класса могилёвской средней школы № 20:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор
Новости Беларуси. Не мы такие – мир такой. Слишком уж быстро он меняется, чтобы закрыть на это глаза и не научить наших детей реагировать на эти изменения. Тем более...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)