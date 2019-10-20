Женщина узнала о беременности и родила через несколько часов

Источник материала: Tut.by

Австралийка из Мельбурна обратилась к врачу с жалобой на желудочные колики и узнала, что находится на 35-й неделе беременности. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Mirror.



Фото: Caity Mason/Facebook

В этот же день 26-летнюю Кэйти Мэйсон (Caity Mason) отвезли в больницу, и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн (Flynn).

Мэйсон не замечала никаких признаков беременности: у нее не вырос живот, ее не мучила тошнота по утрам, к тому же у нее не прекращалась менструация. Незадолго до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности.

Женщина рассказала отцу Флинна о рождении сына, но мужчина отказался принимать участие в его воспитании.

Этот случай довольно редкий, но неуникальный. В апреле мы писали о том, как 18-летняя девушка Эммалуиза Лиггейт из Шотландии узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Она почувствовала толчок ребенка, когда легла спать. Тогда девушка утверждала, что принимала противозачаточные таблетки и до родов ее живот был плоским.