Отключения электроэнергии ждут брестчан на неделе. Где, когда, почему?

Традиционный для воскресенья пост, в котором мы знакомим вас с плановыми работами по отключению электроэнергии в городе Бресте и по району.
Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
07.10.2019 09:00
07.12.2019 16:00
ул. Фортечная 26-36; ул. Лесная 3-25, 4-30/1.
Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-151
2
08.10.2019 09:00
08.12.2019 16:00
ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул.Рощинская 1-7, 2-12.
Работы на ВЛ-10кВ №301
3
31.10.2019 09:00
31.10.2019 16:00
ул.1-я Новая 1-23,10-24, ул. Мирская 1-13, 2-14. ул. Фортовая 14-34, 1-41. ул. Мостовая, пер. Молодежный ул. 1-я Новая 25-51,34-48. ул. Петровская 1-86. ул. Петровская 51,53,61,63;60-86.
Работы на ТП 209
4
31.10.2019 09:00
31.10.2019 16:00
Заречная 3-31; 18-40, 2-й Западный 22-30/1; 15-23, 4-й Западный 7-13/1.
Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП222
5
31.10.2019 09:00
31.10.2019 16:00
ул. Прибужская 1-27/1,4-6/4; ул. Ковельская 21-37/1
Работы в ТП-176
6
01.11.2019 09:00
01.11.2019 12:00
Куйбышева,14; Мицкевича 36
Работы в ТП-18
7
01.11.2019 09:00
01.11.2019 16:00
ул. Прибужская 31-59, 28-52
Работа в ТП-211
8
01.11.2019 09:00
01.11.2019 16:00
Ул. Подлясская 16; ул.Приграничная10-12,11-17; ул.Козловичская 1-19 ; пер.1-й Приграничный 5-15.