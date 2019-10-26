ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отключения электроэнергии ждут брестчан на неделе. Где, когда, почему?

27.10.2019 21:39 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционный для воскресенья пост, в котором мы знакомим вас с плановыми работами по отключению электроэнергии в городе Бресте и по району.

Отключения электроэнергии ждут брестчан на неделе. Где, когда, почему?

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 07.10.2019 09:00 07.12.2019 16:00 ул. Фортечная 26-36; ул. Лесная 3-25, 4-30/1. Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-151
2 08.10.2019 09:00 08.12.2019 16:00 ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул.Рощинская 1-7, 2-12. Работы на ВЛ-10кВ №301
3 31.10.2019 09:00 31.10.2019 16:00 ул.1-я Новая 1-23,10-24, ул. Мирская 1-13, 2-14. ул. Фортовая 14-34, 1-41. ул. Мостовая, пер. Молодежный ул. 1-я Новая 25-51,34-48. ул. Петровская 1-86. ул. Петровская 51,53,61,63;60-86. Работы на ТП 209
4 31.10.2019 09:00 31.10.2019 16:00 Заречная 3-31; 18-40, 2-й Западный 22-30/1; 15-23, 4-й Западный 7-13/1. Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП222
5 31.10.2019 09:00 31.10.2019 16:00 ул. Прибужская 1-27/1,4-6/4; ул. Ковельская 21-37/1 Работы в ТП-176
6 01.11.2019 09:00 01.11.2019 12:00 Куйбышева,14; Мицкевича 36 Работы в ТП-18
7 01.11.2019 09:00 01.11.2019 16:00 ул. Прибужская 31-59, 28-52 Работа в ТП-211
8 01.11.2019 09:00 01.11.2019 16:00 Ул. Подлясская 16; ул.Приграничная10-12,11-17; ул.Козловичская 1-19 ; пер.1-й Приграничный 5-15. Работы на Л-2 от ТП 809
9 01.11.2019 14:00 01.11.2019 17:00 Б.Космонавтов 49,51; Маяковского 47,49,58; Карбышева 43,50,52 Работы в ТП-107

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 28.10.2019 09:30 28.10.2019 16:00 д. Морозовичи, ул. Солнечная. Ремонтные работы
2 28.10.2019 09:30 28.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ.
3 29.10.2019 09:00 29.10.2019 16:45 Ж.Б.Завод Гар. кооператив К.К.Р. Вл 10 кв
4 29.10.2019 09:30 29.10.2019 16:00 д. Ивахновичи, ул. Трудовая, Новая. Ремонтные работы
5 29.10.2019 09:30 29.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ.
6 29.10.2019 09:30 29.10.2019 16:00 аг. Знаменка, ул. Приозерная, Молодежная. Ремонтные работы
7 30.10.2019 09:00 30.10.2019 16:45 Ст.Село ул. Трудовая.Колхолзная.Мира.Речная.пер.Бригадный Замена шлейфов на вл 04кв
8 30.10.2019 09:30 30.10.2019 16:00 д. Ковердяки, ул. Приозерная, Молодежная, Звездная, Строительная, Спортивная, Солнечная. Ремонтные работы
9 30.10.2019 09:30 30.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ
10 31.10.2019 09:30 31.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ.
11 01.11.2019 09:00 01.11.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ.
12 01.11.2019 09:30 01.11.2019 16:30 аг. Страдечь, ул. Широкая, пер. Широкий, Дальняя, Александрова. Ремонтные работы.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Традиционный для воскресенья пост, в котором мы знакомим вас с плановыми работами по отключению электроэнергии в городе Бресте и по району. Брест №
 
Новости дня
Новости разные
 
«Завотделением сказал: «Ну, что? Иди – объясняй родственникам». Мрочек рассказал, как у него впервые умер пациент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика