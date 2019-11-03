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На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством контактных сетей на улице Кижеватова изменилась схема дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Общественный транспорт на этом участке курсирует по-прежнему, но с изменениями в расписании.
Анатолий Демидович, инженер отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Для удобства пассажиров на маршрутах будет задействовано большее количество составов. Остановочные пункты «Детская больница» и «Слуцкий гостинец» перенесли на новые временно обустроенные площадки.
Такие изменения будут действовать около трех лет – до завершения строительства.
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Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством...
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