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На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена

04.11.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством контактных сетей на улице Кижеватова изменилась схема дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественный транспорт на этом участке курсирует по-прежнему, но с изменениями в расписании.

На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена

Анатолий Демидович, инженер отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Введение новой схемы организации дорожного движения на указанной улице никак не повлияло на работу городского пассажирского транспорта в регулярном сообщении таких маршрутов автобусных, как № 73, 180, пригородных маршрутов в слуцком направлении, троллейбусных маршрутов № 43 и 59.

На улице Кижеватова изменилась схема движения в связи со строительством третьей линии метрополитена

Для удобства пассажиров на маршрутах будет задействовано большее количество составов. Остановочные пункты «Детская больница» и «Слуцкий гостинец» перенесли на новые временно обустроенные площадки.

Такие изменения будут действовать около трех лет – до завершения строительства.

Люди в материале: Анатолий Демидович
 
 
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Новости Беларуси. Пассажирам и автолюбителям на заметку. В связи с масштабными работами по строительству третьей линии метрополитена и переустройством...
 
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