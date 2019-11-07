Четыре секции чугунной ограды с гражданского кладбища похитил житель г.п. Уваровичи

Источник материала: Газета Авангард





Конец октября-начало ноября оказались менее насыщенными на происшествия, однако, как показывает сводка, злоумышленники то и дело ищут «приключений».

Так, установлено, что четыре секции чугунной ограды с гражданского кладбища в Уваровичах похитил житель этого городского поселка. Мужчина (к слову, ранее был судим за кражу) из Потаповки уворовал DVD-проигрыватель из дома своей матери.

Жительница Красного Знамени предъявила к обмену в банке фальшивую денежную купюру достоинством 20 рублей. По словам женщины, такую денежку ей дали в качестве сдачи в одной из торговых точек района.

2 ноября дербичанка позволила себе появиться на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранительными органами выявлены факты самогоноварения: в Буда-Кошелево, Синичино и Ховхло обнаружено и уничтожено 70 литров браги.

Карина РЯБИНИНА