﻿ Кем он себя возомнил? Кортеж Тимати ехал в Минске на красный и никого не пропускал. 21.by
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Кем он себя возомнил? Кортеж Тимати ехал в Минске на красный и никого не пропускал

08.11.2019 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шоу с участием Тимати привлекло тысячи поклонников этого артиста и бизнесмена.

 
Но это представление заметили не только поклонники Черной Звезды. Похоже, оно продолжилось и после завершения официальной части в «Маяке Минска» — уже на минских дорогах.

Читатель Оnliner.by Олег прислал любопытное видео. Полюбуйтесь и вы, как ловко кортеж выезжает от Dana Mall.

— Только что кортеж не пропустил меня по главной, проехал на красный, — рассказывает Олег, который с непривычки немного обалдел от такой наглости. — Первым ехал Mercedes-AMG GT, следом — Geländewagen, а за ними — два Mercedes-Benz W222. На дороге они творили полную ерунду. Ехали внаглую, не пропуская никого. Последние машины немного отстали и сигналили пешеходам, которые шли на зеленый свет. Очень не понравилось такое поведение.
 
Теги: Минск
 
 
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Шоу с участием Тимати привлекло тысячи поклонников этого артиста и бизнесмена.
 
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