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Женщина-Водолей – талантливая и умеет хранить тайны. Знаки Зодиака под микроскопом

08.11.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Случалось ли вам быть затопленными соседями сверху? Или, быть может, кто-то хотел пошутить и обливал вас водой? Знайте, это всего лишь подражание Водолеям, о которых мы сейчас собираемся рассказать. 

Общая характеристика 

Если Близнецы рождаются с тягой к знаниям, то Водолеи словно несут запас сведений из прошлой жизни. Мало кто может сравниться в интеллектуальных способностях с представительницами одиннадцатого знака Зодиака. И, стоит признать, что сейчас – когда интеллект является одним из важнейших качеств человека – рождаться Водолеем очень выгодно. 

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Несмотря на своё интеллектуальное превосходство, представительницы одиннадцатого знака Зодиака стараются общаться просто, чтобы не отпугивать людей. Зачастую у Водолеев много друзей, поскольку они могут выдвигать самые неожиданные предложения, способные заинтересовать кого угодно. Также представительницы одиннадцатого знака Зодиака любители раздавать советы. И, что иногда может весьма злить, дельные, работающие советы. 

Женщины-Водолеи могут показаться болтливыми, но они умеют хранить тайны. Кроме того, они всегда помнят о своих обязательствах, и если взяли в долг – обязательно вернут. А ещё представительницы одиннадцатого знака Зодиака не сильно беспокоятся о мнении других. Брюзжащие бабульки у подъезда не смогут испортить Водолеям настроение, а настаивающие на внуках родственники будут встречены вежливыми пожеланиями думать о своей личной жизни, не вмешиваясь в чужую. 

Работоспособность 

Таланты Водолеев нередко замечают ещё в школе. Они вполне могут ездить на различные олимпиады, и даже на несколько сразу. Потом благополучно поступают в ВУЗ – Водолеи без высшего образования встречаются редко. На работе представительницы одиннадцатого знака Зодиака могут иногда показаться бездельниками, но после их увольнения внезапно оказывается, что с работой Водолеев, которую те удачно оптимизировали и автоматизировали, не способны справиться несколько человек, вкалывающих сутками. Если же представительнице одиннадцатого знака Зодиака по-настоящему интересна её работа, то более ответственного и результативного работника не найти. 

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Любовь 

Женщины-Водолеи очень обаятельны, поэтому трудно устоять перед их очарованием. Однако представительницы одиннадцатого знака Зодиака влюбляются совсем не так легко, как может показаться. Они проявляют искренний интерес к человеку, который может их чему-либо научить. Это можно спутать с влюблённостью. Но когда Водолеи завершают процесс обучения, то они легко могут прекратить общение. Опять же, изобилие друзей может вызвать ревность у потенциального партнёра, который не понимает, что Водолеям нужно пространство для манёвра и широкий круг друзей для общения на разные темы. Представительницы одиннадцатого знака Зодиака не стремятся доминировать в паре и совершенно не навязывают себя. Кому-то может показаться, что Водолей вообще не проявляет своих чувств, но это не так. Просто они больше заняты своими хобби. И если спутник жизни способен разделить интересы женщины-Водолея и поддерживать её в любых безумных увлечениях – счастью быть. 

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Здоровье 

Пожалуй, главная беда для здоровья Водолеев – это их гениальность. Исследования показали, что чем выше творческие способности человека, тем вероятнее у него развитие шизофрении и иных психических заболеваний. Поэтому одни Водолеи ведут мир в прекрасное будущее, а другими укомплектованы психиатрические учреждения. Также представительницы одиннадцатого знака Зодиака нередко страдают бессонницей. Что касается непосредственно физических болезней, то Водолеи могут пожаловаться на плохое кровообращение, которое увеличивает шансы простудиться и может стать причиной варикозного расширения вен. 

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