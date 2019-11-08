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«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»
Источник материала: СТВ
Автомобиль команды «МАЗ-СПОРТавто» показали в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
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«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»
Автомобиль команды «МАЗ-СПОРТавто» показали в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Всё вокруг – металл. Тут же ничего нет, каркас – металл. Это же очень...
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