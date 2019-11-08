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«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»

09.11.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Автомобиль команды «МАЗ-СПОРТавто» показали в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Всё вокруг – металл. Тут же ничего нет, каркас – металл. Это же очень опасно, мне кажется.

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»

Сергей Вязович:
Нет. Это Вас пугает антураж привычного автомобиля. На самом деле, металл и трубы, каркас – это и есть меры безопасности. Мы хорошо пристёгнуты, сидим в спортивных сиденьях. И нас окружает каркас безопасности. Это та капсула салона, которая должна остаться в любом случае неизменной при аварии автомобиля. Для того, чтобы Вас не зажало, не прижало и так далее.

«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»

Вадим Щеглов:
То есть если ломается трубка, вы сходите с дистанции?

Сергей Вязович:
Если даже она гнётся, уже техническим комиссаром автомобиль будет снят.

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Автомобиль команды «МАЗ-СПОРТавто» показали в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Всё вокруг – металл. Тут же ничего нет, каркас – металл. Это же очень...
 
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