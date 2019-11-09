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9 уровней и на 800 машиномест. В комплексе «Минск Мир» открыли самый большой в Беларуси паркинг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще один очень нужный для жителей мегаполиса объект накануне 7 ноября появился в жилом комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Инициативу Президента Беларуси о введении в строй к этой дате объектов, важных и нужных для удобной жизни людей, поддержал известный белорусский застройщик. В комплексе «Минск Мир», у границ почти завершенного квартала «Эмиратс», к празднику открыт новый, крупнейший в стране паркинг.
Сколько времени вы ежедневно тратите на поиск парковочного места во дворе? А чтобы зимним утром очистить свое авто от снега?
Типичные проблемы жителя мегаполиса Олегу Юхо отныне чужды – он одним из первых арендовал место на крытом паркинге в комплексе «Минск Мир». Уже успел оценить все преимущества: как минимум, близко к дому.
Олег Юхо, автолюбитель:
Рассчитанный на 800 машиномест, с круглосуточным видеонаблюдением и расположившийся на 9 уровнях (в целях экономии дефицитного городского пространства) – таких огромных паркингов в Беларуси еще не строили.
Юрий Ребковец, первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Минска:
Появился этот уникальный паркинг как нельзя кстати, ведь многофункциональный комплекс «Минск Мир» на месте старого аэропорта растет ударными темпами.
Работы ведутся в 10 кварталах, а приобрести квартиры и коммерческую недвижимость можно уже в 7 из них. Например, в квартале «Эмиратс» каждый день справляют новоселья, и теперь у жителей нет проблем с тем, куда пристроить свои автомобили.
Павел Овчаров, директор ИООО «Дана Астра»:
У нас работают лучшие архитекторы, которых мы привлекаем для реализации проекта «Минск Мир». Он не зря назван экспериментальным – здесь будут воплощены самые лучшие идеи как проектировщиков, так и строителей. И это действительно одна из тех изюминок, которую мы воплотили в жизнь.
Тем временем строительство комплекса «Минск Мир» продолжается и впереди еще много приятных открытий новых объектов, которые сделают жизнь в этом уголке столицы максимально комфортной, удобной и приятной.
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Новости Беларуси. Еще один очень нужный для жителей мегаполиса объект накануне 7 ноября появился в жилом комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на...
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