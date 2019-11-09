Источник материала: Виртуальный Брест

Теперь автовладельцам вовсе не обязательно ездить в отделения страховых организаций, чтобы заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности, Sputnik выяснил, как это можно сделать по интернету.





С 1 сентября в Беларуси изменились условия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Одним из главных новшеств стала возможность оформлять "автогражданку" в электронном виде без посещения страховых организаций.

Sputnik выяснил, что нужно сделать, чтобы заключить договор внутреннего страхования, не выходя из дома.

Алгоритм простой

Возможность оформить "автогражданку" удаленно существенно облегчит жизнь автовладельцам. "Такая мера позволит упростить процедуру заключения договора внутреннего страхования и управлять автомобилем без наличия страхового свидетельства на бумажном носителе", – рассказала начальник управления методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию Раиса Александрович.

Заключить договор внутреннего страхования в электронном виде можно на сайте страховых компаний, которые являются членами Белорусского бюро по транспортному страхованию. Для этого нужно самостоятельно заполнить поля формы заявления.

"Договор в электронном виде может быть заключен без использования электронной цифровой подписи после идентификации страхователя и транспортного средства в автоматизированной информационной системе Белорусского бюро", – объяснила представитель организации.

Автомобилистам стоит быть предельно внимательными: в заявление необходимо внести достоверные сведения. Часть данных будет подтягиваться из базы. Оплатить страховой взнос при оформлении договора в электронном виде можно только с банковской карты.





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Автомобилистам стоит быть предельно внимательными: в заявление необходимо внести достоверные сведения

"Подтверждением заключения договора в электронном виде будет запись в данной автоматизированной информационной системе. По желанию страхователя визуальная форма такого договора может быть воспроизведена на бумажном либо цифровом электронном носителе. В последнем случае проверка наличия действующего договора со стороны сотрудников ГАИ будет производиться в АИС Белорусского бюро", – отметила Раиса Леонидовна.

Пока в системе предусмотрено только заключение договора страхования в электронном виде. "В дальнейшем планируется внедрить в практику также возможность расторжения и переоформления таких договоров", – поделилась планами представитель Белорусского бюро.

Другие полезные нововведения

Оформление "автогражданки" в электронном виде не единственное новшество. Перечислим некоторые из них. Так, по новым нормам, предусмотрено заключение договора внутреннего страхования и договора пограничного страхования в зависимости от страны регистрации автомобиля.

"До 1 сентября заключение договора страхования производилось в зависимости от того, какой правовой статус имел страхователь: резидента или нерезидента Республики Беларусь. Однако на практике определение данного статуса вызывало затруднение, что позволяло резидентам, заключающим договоры страхования в отношении иностранных автомобилей, уходить от уплаты страховых взносов в установленных соответствующих размерах", – пояснила Раиса Александрович.

Кроме того, появилась возможность заключать договоры страхования без предоставления документа, удостоверяющего личность. "Такая мера упростит порядок заключения договора страхования и позволит страхователям обращаться к страховщику для заключения договора страхования на основании только свидетельства о регистрации автомобиля", – рассказала собеседница.

Корректирующие коэффициенты к страховым взносам теперь рассчитываются с учетом места регистрации автомобиля по техпаспорту, а не места жительства страхователя, как раньше. При этом их значения остались прежними.

Также изменился порядок применения системы скидок к страховому взносу исходя из аварийности использования автомобиля.

"Новые нормы позволят автовладельцам сохранить скидку на автомобиль, приобретенный вместо отчужденного в случае переоформления договора страхования, заключенного в отношении отчужденного авто. Она сохранится и в некоторых других случаях", - отметила представитель Белорусского бюро.

Предусмотрено автоматическое прекращение договора страхования в случае продажи или дарения автомобиля, передать договор новому собственнику нельзя. Однако автовладелец имеет право получить часть уплаченного страхового взноса по прекращенному договору страхования. Новый собственник авто должен заключить договор страхования на 15 дней до государственной регистрации автомобиля.





© SPUTNIK

Предусмотрено автоматическое прекращение договора страхования в случае продажи или дарения автомобиля, передать договор новому собственнику нельзя

Есть и еще один важный момент: по новым нормам увеличился срок страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 5 до 20 рабочих дней.

"Это позволит своевременно и более качественно провести процедуры осмотров поврежденных автомобилей и выплат страхового возмещения с учетом количества ДТП, оформляемых таким образом, и затрат человеческих ресурсов", – пояснила эксперт.

Нововведения коснутся и владельцев электромобилей и гибридных авто: снизились размеры страховых взносов по "автогражданке" для таких автомобилей в 1,8 раза.

"По страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года, по договорам страхования автогражданской ответственности, заключенным до 1 сентября 2019-го, определение размера вреда и выплата страхового возмещения будут производиться в соответствии с новыми условиями", – подчеркнула Раиса Александрович.