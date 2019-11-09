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Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

10.11.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Егор Буяльский подвел итоги турнира в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Егор Буяльский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
После турнира можно сказать, что датчане были сильнее, чем австрийцы и латвийцы. Они играли быстрее, агрессивнее и умнее. Главное, что нам удалось с ними справиться и к третьему матчу реализовать моменты, которые не получались раньше.

Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Наталья Федорцова, корреспондент:
Насколько сложно было играть три матча за три дня?

Егор Буяльский:
Порой во время игры чувствовалась некая усталость, мышцы на ногах забивались. Но в целом все нормально. Мы привыкли к плотному календарю.

«Мы играли в молодежный хоккей, где меньше думают и больше бегают»

Наталья Федорцова:
Если сравнивать Турнир четырех наций и экстралигу «Б», где сложнее?

Егор Буяльский:
Сейчас мы играли в молодежный хоккей, где меньше думают и больше бегают. В родном чемпионате выступают более мастеровитые парни, которые по-умному действуют на площадке. Но не сказать, что было сложно перестраиваться.

Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Наталья Федорцова:
Долгое время ты не мог забросить в экстралиге «Б», на Турнире четырех – сразу три шайбы. Что повлияло на такую результативность?

Егор Буяльский:
Честно? Не знаю. Много работал, терпел, ждал подходящего шанса – вот и получилось реализовать моменты. Большое спасибо партнерам по команде за помощь и тренерскому штабу за доверие.

Нужно дальше работать в усиленном режиме, чтобы в Минске показать самый лучший результат

Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Наталья Федорцова:
Остался месяц до чемпионата мира. Какие мысли в связи с этим?

Егор Буяльский:
Нужно дальше работать в усиленном режиме, продолжать играть, чтобы в Минске при родных трибунах показать самый лучший результат.

«Турнир прошел отлично, организаторы поработали на славу»

Наталья Федорцова:
Матчи нашей сборной собирали порядка 3000 зрителей.

Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Егор Буяльский:
Да, атмосфера чудесная. Мы знали, что в Бобруйске отличные болельщики, которые любят хоккей. Но старались больше концентрироваться на игре, чтобы не расстраивать трибуны. В целом, турнир прошел отлично, организаторы поработали на славу.

Дмитрий Дудик: «От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать»

Люди в материале: Егор Буяльский, Наталья Федорцова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею Егор Буяльский подвел итоги турнира в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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