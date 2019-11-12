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Старики разрушат экономику? Почему это неправда и эйджизм - глупость

13.11.2019 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Старики разрушат экономику? Почему это неправда и эйджизм - глупость

фото: profile.ru

Население планеты стареет, и многие беспокоятся: молодые не смогут прокормить такую массу пожилых.

С этим страхом в том числе связан и эйджизм, то есть дискриминация великовозрастных сотрудников. В таком предвзятом отношении замечен основатель Facebook Марк Цукерберг. Но все подобные опасения не основаны на фактах. Почему эйджизм — глупость?

Почему массового старения боятся во всём мире

Население стареет быстро. Лидирует Япония, там уже больше четверти людей старше 65 лет. Западный мир не сильно отстаёт: такую же картину в Европе и Северной Америке ждут к 2050 году. В Китае к пожилому возрасту приблизились те, кто родился до введения политики «один ребёнок» в 1979 году.

Причина проста: ​​почти во всех странах рождается меньше детей и увеличивается продолжительности жизни. Ожидается, что ребёнок, родившийся сегодня в Японии, в среднем доживёт до 87 лет.

Это огромный сдвиг, который меняет нашу экономику, наши социальные и культурные ценности и даже то, как мы воспринимаем и планируем свою жизнь.

Общепринятое мнение: стареющее население токсично для экономического роста. Кто будет делать всю работу? Как мы будем оплачивать медицинские и социальные программы для пожилых людей? Экономисты любят называть это коэффициентом зависимости: численность населения трудоспособного возраста относительно тех, кто слишком стар (или слишком молод), чтобы иметь работу. И им нравится давать страшные прогнозы того, как демографический кризис может ударить по всему миру

Предупреждения звучат зловеще: «серое цунами», «демографический утёс», «демографическая бомба замедленного действия».

Реальны ли угрозы для экономики?

На самом деле экономисты мало знают о том, как старение населения повлияет на мир.

«Произошёл удар производительности», — говорит экономист из Гарварда Николь Маэстас. Она и её коллеги подсчитали, что с 1980 по 2010 год рост населения в возрасте более 60 лет привёл к снижению роста ВВП на душу населения на 5,5%.

Но Маэстас предупреждает, что строить прогнозы на исторических тенденциях не стоит, они могут быть неточными. Она полагает, что с возрастом населения производительность труда снизилась, потому что наиболее квалифицированные и опытные люди более успешны и богаты и потому могут позволить себе уйти на пенсию. Если она права, то дело не в том, что работники с возрастом становятся менее продуктивными, а в том, что самые продуктивные перестают работать.

Если Маэстас права, большого падения производительности можно избежать. Новые технологии и политика бизнеса могут заставить талантливых людей работать дольше.

«На удивление очень мало доказательств того, что стареющие общества хуже в экономическом отношении», — говорит Дарон Ацемоглу, экономист из Массачусетского технологического института.

Глядя на данные по ВВП за период с 1990 по 2015 год, Ацемоглу и Паскуаль Рестрепо из Бостонского университета обнаружили, что нет корреляции между демографическим старением и замедленным экономическим ростом. Фактически такие страны, как Южная Корея, Япония и Германия, с быстро стареющим населением, на самом деле преуспевают.

Почему? Одна из возможных причин — автоматизация. Страны со стареющей рабочей силой быстрее внедряют промышленных роботов для компенсации. В результате повышение производительности «смягчает гибель и мрак вокруг старения», говорит Ацемоглу.

Почему эйджизм — глупость?

12 лет назад генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что «молодые люди просто умнее». Примерно тогда же миллиардер, инвестор Винод Хосла сказал: «Люди до 35 лет меняют мир», — добавив: «Люди старше 45 лет в основном умирают в плане новых идей». После Хосла развил свою мысль в Twitter: «Опыт — это предвзятость».

Дискриминация пожилых вообще распространена в Силиконовой долине. Многочисленные технологические фирмы столкнулись с судебными исками за предвзятость по возрасту. В судебном иске 60-летнего программиста к Google говорится, что с 2007 по 2013 год рабочая сила компании выросла с 9500 до 28 000 человек со средним возрастом 29 лет, в то время как средний показатель по США составлял около 42.

Академические исследования показывают, что Цукерберг и Хосла ошибаются. Экономисты из Массачусетского технологического института, Бюро переписей США и Северо-Западного университета исследовали 2,7 млн основателей компаний и пришли к выводу, что лучшие предприниматели — люди среднего возраста. Так, самые быстрорастущие стартапы создают 45-летние.

Также выяснилось, что в среднем 50-летний предприниматель почти в два раза чаще строит очень успешную компанию, чем 30-летний. Это опровергает тезис Хослы: отраслевой опыт важен в прогнозировании успеха.

Также учёные доказали, что самые большие научные достижения в области физических наук и медицины происходят в среднем возрасте, а не в ранней молодости. Но такие сообщения инвесторы Силиконовой долины игнорируют. Похоже, миллиардеры по-прежнему настроены по-своему.

Даже если они не меняют свои представления о старении, важно, чтобы наше более широкое общество это изменило. «Если мы не сможем повысить производительность, более эффективно интегрировать пожилых работников и преодолеть неравенство, затраты для общества будут ошеломляющими», — говорит Пол Ирвинг, председатель Центра будущего старения Института Милкена.

Вред будет не только экономическим. Финансовый и эмоциональный удар по пожилым работникам, неспособным найти работу из-за предвзятости, губителен для семей и сообществ. И это боль, вызванная нашим ограниченным мышлением и ограниченным воображением.

Эйджизм — это особенно пагубное предубеждение, потому что это страх нас самих.

MIT Technology, перевод "Секрет фирмы"

 
 
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Население планеты стареет, и многие беспокоятся: молодые не смогут прокормить такую массу пожилых.
 
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