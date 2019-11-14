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Трое белорусов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года

15.11.2019 16:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Трое белорусов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года
Федерация хоккея Республики Беларусь

Как стало известно, сразу трое белорусских хоккеистов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года. По информации Федерации хоккея Беларуси, среди них защитник «Летбридж Харрикейнз» (WHL) Данила Паливко, защитник «Сагино Спирит» Илья Соловьев (OHL) и нападающий «Принс Альберт Райдерс» Илья Усов (WHL).

Трое белорусов попали в список претендентов на драфт НХЛ 2020 года Сборная Беларуси по хоккею стала победителем «Турнира четырех наций»

Все белорусские хоккеисты попали в группу «С». По мнению специалистов бюро, хоккеисты из этого списка могут быть выбраны с 4-го по 6-й раунды.

Данила Паливко в текущем сезоне набрал 5 (0+5) очков в 21 матче при восьми минутах штрафа и показателе полезности «-2». У Ильи Соловьева 21 (1+20) очко в 17 матчах при 14 минутах штрафа и показателе полезности «+4». Соловьев – третий защитник-бомбардир OHL. Илья Усов провел в WHL 20 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков при 17 минутах штрафа и показателе полезности «+7».

Справка

Драфт НХЛ – ежегодное мероприятие, проводимое в Национальной хоккейной лиге, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Мероприятие проводится один раз в год, обычно в течение двух-трех недель после завершения предыдущего сезона. Проходит за 7 раундов.

 
 
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В списке оказались Данила Паливко, Илья Соловьев и Илья Усов.
 
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