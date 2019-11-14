Источник материала: Новости Волковыска

Президент напомнил о системе противовоздушной обороны и выразил свое негодование по данному вопросу.

— Это тоже денег стоит, и не только. И мы все равно нахлебники?, — цитирует Лукашенко belta.by.

Белорусский президент выразил мнение и о том, что стране дорого обходится охрана внешней границы Союзного государства с Россией. При этом Александр Лукашенко отметил, что Минск постоянно подпадает под упреки на государственном уровне, мол, Москва якобы «чуть ли не содержит Беларусь», хотя не так давно страна купила у России самолеты Су-30СМ «за свои деньги».

Все возникающие вопросы глава государства поручил «свести, положить на стол и показать: братья-россияне, посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Такое мнение белорусский президент высказал 14 ноября на встрече со Станиславом Засем и Анатолием Лаппо.