Тренировался перед автошколой. В Пуховичском районе насмерть разбился водитель BMW

Источник материала: Tut.by

Утром 17 ноября в агрогородке Голоцк Пуховичского района BMW врезался в забор и столб, водитель погиб. Об этом со ссылкой на официального представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева сообщает « МЛЫН.BY ».





Установлено, что 27-летний водитель BMW ехал по улице Центральной и на закруглении дороги не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор и столб.





От полученных травм водитель умер на месте происшествия. Права управления он не имел. Известно, что мужчина недавно купил автомобиль и тренировался им управлять перед поступлением в автошколу.





По предварительной информации, водитель BMW был пьян. Взяты анализы на наличие алкоголя в организме.