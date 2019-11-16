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Тренировался перед автошколой. В Пуховичском районе насмерть разбился водитель BMW

17.11.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 17 ноября в агрогородке Голоцк Пуховичского района BMW врезался в забор и столб, водитель погиб. Об этом со ссылкой на официального представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева сообщает «МЛЫН.BY».


Установлено, что 27-летний водитель BMW ехал по улице Центральной и на закруглении дороги не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор и столб.


От полученных травм водитель умер на месте происшествия. Права управления он не имел. Известно, что мужчина недавно купил автомобиль и тренировался им управлять перед поступлением в автошколу.


По предварительной информации, водитель BMW был пьян. Взяты анализы на наличие алкоголя в организме.

 
 
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По предварительной информации, водитель BMW был пьян. Взяты анализы на наличие алкоголя в организме.
 
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