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«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутаты седьмого созыва уже готовятся приступить к своим обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
На раскачку времени не предусмотрено. Так что и тем, кто впервые окажется в Овальном зале, и тем, кто имеет депутатский опыт, придется быстро найти общий язык. С чего планируют начать, с какими предложениями выступить и вообще как видят свое место в парламенте – уже с депутатами седьмого созыва пообщалась Алена Сырова.
Из здания Министерства иностранных дел дипломат с 26-летним стажем Андрей Савиных направляется в сторону своего нового места работы. Новоиспеченный депутат своей главной задачей видит укрепление роли белорусского парламента и надеется даже не оправдать ожидания, а быть реально полезным любому жителю нашей страны.
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А вот Игорь Марзалюк, который, к слову, в депутатском кресле уже бывал, свои планы на ближайшие четыре года связывает в основном с историей. В родной Могилевской области нужно привести в порядок дороги, реконструировать Быховский замок. И, конечно, на долю парламентариев седьмого созыва выпадет исторический момент для всей Беларуси – разработка новой Конституции.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, телеведущий СТВ:
Гэта Кодэкс аб адукацыі. Мы яго давядзём да ладу, мы яго прымем і мы прымем яго якасна. Разам з Міністэрствам адукацыі.
Кстати, новый созыв парламента преимущественно мужской – только 40 % избранных депутатов женщины. Зато какие! Людмила Макарина-Кибак, ведущий оториноларинголог страны, к статусу депутата привыкать наверняка не будет: предыдущие три года трудилась на этом поприще. Ее вотчина – вопросы молодежной политики и медицины. Кстати, с последним связаны сразу несколько законопроектов, которые Людмила Эдуардовна за время нового срока надеется провести, не растрачивая время, что называется, на раскачку.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если говорить о тех законопроектах, которые уже подготовлены – очень большой законопроект мы отработали о здравоохранении. Он пока не поступил, но мы надеемся и понимаем, что это базовый для здравоохранения законопроект. Мы в первом чтении приняли законопроект о лекарственных средствах. Для нашей страны сегодня очень важно, это касается обращения лекарственных средств, регистрации.
Шестой созыв парламента, подводя итоги работы, упрекали в недостаточной инициативности. Полон решимости исправить это Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси, от которой баллотировалось больше всего кандидатов. Новоиспеченный депутат обещает: заскучать не даст ни своим коллегам, ни избирателям. Но попусту шуметь не будет: четыре года – слишком мало для реализации задуманного, чтобы отвлекаться.
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, телеведущий СТВ:
Я обещаю за себя, что в 108-м избирательном округе люди будут знать, кто депутат в их округе – это Гайдукевич. Я сделаю для этого все. Причем знать по-хорошему. Не потому, что он где-то шумит ходит и пиарится, а по каким-то делам. По делам и работе в парламенте. Я иду работать.
Кстати, нынешний состав парламента уж точно нельзя назвать незнакомым. Среди депутатов много людей, которые своим трудом так или иначе известны в Беларуси и за ее пределами. Им и их коллегам из разных сфер предстоит сформировать абсолютно новый парламент, который поможет решать проблемы, отвечать на запросы и защищать белорусское общество в ближайшие непростые несколько лет.
Алена Сырова, корреспондент:
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Новости Беларуси. Депутаты седьмого созыва уже готовятся приступить к своим обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ На раскачку времени не...
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