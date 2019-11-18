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Президент Беларуси: «Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом»

19.11.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой разговор о спорте. Александр Лукашенко принял участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси. Вопросов, которые обсуждали, много – от кадрового обновления до предстоящей Олимпиады в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом»

Президент Беларуси: «Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы также видите, что происходит вокруг российского спорта. Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом. Могут подвергнуть санкциям всю страну, не обращая внимания на чистых и честных атлетов.

Подробнее в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Большой разговор о спорте. Александр Лукашенко принял участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси. Вопросов, которые обсуждали, много – от...
 
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