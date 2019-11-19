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В Полоцке такси сбило мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Источник материала: Tut.by
В Полоцке пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 20 ноября, около 04.00. Установлено, что 47-летний водитель Lada Granta ехал по улице Гагарина в направлении улицы Октябрьской и сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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