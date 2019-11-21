Как Брежнев у брестского мальчика Вити конфеты отобрал. История одного фото

Источник материала: Виртуальный Брест

Случайно в разговоре со своим одноклассником Виктором Бегезой узнал, что у него есть фото, где он с группой пионеров встречает генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на перроне Брестского вокзала.





Автор фото: Евгений МАКАРЧУК

Оказалось, что сделал этот снимок мой отец Евгений Макарчук, работавший фотокорреспондентом газеты «Заря».



Зимой 75-го



Виктор Бегеза поделился своими воспоминаниями об этой встрече: «Зимой 1975 года меня и ещё нескольких одноклассников вызвали с уроков в учительскую. Руководила этим процессом наша пионервожатая Зинаида Сергеевна Журавлёва, проработавшая в этой должности много лет. Она занималась внеклассной работой и, несмотря на солидный возраст, всегда ходила по школе в пионерском галстуке, белой блузке и тёмной юбке. За глаза все ученики называли её Зинкой. Ребятам ничего конкретного пионервожатая не сообщала, только сказала, что они пройдут отбор для выполнения важного задания по встрече правительственной делегации.



Нас по очереди вызывали в учительскую, где сидели незнакомые женщины —наверное, чиновницы из областного отдела народного образования — и какой-то строгий дядя — видимо, из компетентных органов, — которые с нами беседовали. Спрашивали, где работают родители, как учусь. Судя по всему, оценивали внешний вид, умение себя вести и отвечать на вопросы. Из нашего класса выбрали меня, Вовку Сидорова и Люду Поклад. А всего отобрали человек 12–15. Оказалось, что мы были в этой команде самые старшие, нам было по 13 лет, а с 14-ти уже принимали в комсомол. Потом попросили всех надеть парадную одежду и прийти в школу. Однако после осмотра что-то начальству не понравилось. Приказали переодеть всех в одинаковые куртки. Кроме этого, мальчикам выдали аккуратные шапки с козырьком, а девочкам пушистые воздушно-одуванчиковые белые береты. Я был очень недоволен: головной убор был великоват и постоянно сползал на глаза (фото). Да и куртка мне не понравилась, ведь у меня была своя, красивая, купленная родителями импортная одежда польского производства, которая отлично на мне сидела.



Цветы Леониду Ильичу



В назначенный день всех ребят переодели, потом мы сели в специальный автобус возле 1-й школы и поехали встречать делегацию. Весь периметр железнодорожного узла уже был оцеплен милицией и военными. В здании вокзала и вокруг было непривычно пусто. Всех отвели в какую-то комнату на первом этаже, где нас инструктировала незнакомая женщина. Конечно, дети не могли знать в лицо всех членов делегации, поэтому самой старшей из девочек, Люде Поклад, поручили вручить цветы самому Леониду Ильичу, а другие пионеры должны были раздать букеты остальным членам делегации, чтобы никого не обделить вниманием.



Скромные гости



Подъехал литерный поезд, достаточно длинный, наверное, вагонов 8–10, который занял весь перрон. Запомнились толстые окна цвета бутылочного стекла, наверное, они были пуленепробиваемыми. Кроме нас возле вокзала стояла ещё небольшая группа брестчан, допущенных на встречу с генеральным секретарём. Когда поезд остановился и на перрон вышли члены правительственной делегации во главе с Брежневым, все кинулись к ним вручать цветы. Одноклассницу Люду Поклад генсек, которому она вручила цветы, по своей привычке чмокнул в щёку. А остальные важные гости от букетов скромно отказывались и говорили, чтобы мы несли Леониду Ильичу.



Молодец, Витёк!



Постепенно все столпились полукольцом перед свитой генерального секретаря, и после приветственных слов помощники Брежнева стали дарить пионерам подарки. Всем ребятам вручили по коробке конфет и толстой книжке. Пока Витя, опустив голову, рассматривал свои подарки, неожиданно Леонид Ильич протянул к нему руку и попытался забрать подарок. Витя вцепился в презенты и потянул их на себя. Правда, быстро сообразил, что всё это неспроста, и ослабил хватку. Оказалось, что самой маленькой девочке не хватило подарка, и она уже готова была расплакаться. Брежнев вовремя заметил оплошность и вручил ей подарок, который забрал у моего однокашника.



Потом высокий гость взял Витю в охапку и поставил рядом с собой. Вскоре помощники принесли недостающий презент. Леонид Ильич лично вручил сообразительному мальчику гостинцы и стал спрашивать, как зовут, как дела и так далее. Потом обратился ко всем пионерам и спросил: «Как учитесь?» Тут, уже на правах хозяина, вмешался первый секретарь ЦК КПБ Пётр Машеров и ответил за всех: «Кругом все отличники. Вас, Леонид Ильич, встречают только лучшие». На отличившегося шестиклассника обратили внимание военные из свиты генсека. Какой-то четырёхзвёздный генерал (генерал армии) похлопал его по плечу и похвалил: «Молодец, Витёк!»



Как дела, товарищи?



Далее по протоколу у Брежнева было запланировано общение с избранными представителями народа, которые собрались для встречи делегации. И тут получился конфуз. На вопрос Леонида Ильича: «Как дела, как настроение, товарищи?» — одна не в меру активная женщина из числа ветеранов начала взахлёб, очень громко что-то говорить. Генсек попытался её прервать, но не тут-то было. У восторженной пенсионерки рот не закрывался, и она никому не давала и слова сказать. Так как Витя стоял среди членов делегации, то отчётливо слышал, как ответственные товарищи вслух начали задавать вопросы: «Кто её пустил, кто пустил?» Тётку так и не смогли урезонить, торжественный момент был скомкан, охрана развернула Брежнева и проводила в вагон. Вся встреча продолжалась минут десять.



На память от генсека



Дома Витя с родителями рассмотрели «царские» подарки: коробку шоколадных конфет под гордым названием «Будь готов!» и богато иллюстрированный путеводитель по Москве. На обложке книги мама Вити записала на память: «Подарок Виктору Бегезе от Леонида Ильича Брежнева, 07. 12. 1975 г.».



Вот так я совсем недавно узнал, что из «А» класса средней школы № 1 брали учеников для встречи правительственных делегаций, я же учился в «Б» классе. Одноклассники Виктора Бегезы также рассказывали ему, что участвовали в мероприятиях по встречам Председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Константина Катушева, которые проездом останавливались на Брестском железнодорожном вокзале в 70-е годы прошлого века.





P. S. Поездка в Польшу в 1975 году партийно-правительственной делегации СССР была приурочена к очередному съезду Польской объединённой рабочей партии (аналог КПСС). В ту пору первым секретарём этой партии был Эдвард Герек. К визиту гостей в центре Варшавы построили новый вокзал, действующий поныне, а на партийном съезде Леонид Ильич дирижировал залом, когда делегаты пели «Интернационал». То есть у Бориса Ельцина был учитель.