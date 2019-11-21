Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в четверг прошел в Брестском областном общественно-культурном центре. Со всех районов региона съехались люди с ограниченными возможностями, но с безграничной любовью к жизни, чтобы заявить о себе в качестве исполнителей, представить свои работы на выставке рукоделия.





Организаторы мероприятия – управление культуры Брестского облисполкома и Брестская областная организация общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».





Ведущий методист по культурно-досуговой деятельности Брестского областного общественно-культурного центра Валентина Куреша отметила, что на фестиваль приехало около 50 участников: «Главная цель мероприятия – популяризация позитивного имиджа инвалидов в общественном мнении, и, конечно же, их активная интеграция по всем направлениям жизни общества».

На фестиваль пришло много гостей. В холле проходила выставка-продажа работ участников. Чего здесь только не было: ростовые цветы, различные игрушки, поделки, картины, даже пироги…

Елена Пашкевич, председатель Столинской районной организации «БелОИ», впервые привезла на фестиваль свои работы – очаровательных домовых, кукол, поделки из различных материалов.

- Куклы – это мое хобби, которым я занимаюсь уже три года. Конечно, из-за занятости мало времени остается на хобби, хочется больше. А так рукодельничаю в основном по вечерам, – рассказала Елена. – В дальнейшем хотим продолжить участвовать в фестивале, это очень интересно. Я работаю председателем общества всего полгода, поэтому фестиваль «Вместе мы сильнее» – это возможность поближе узнать коллег, познакомиться.





Областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями уже стал традиционным – он проводится на протяжении восьми лет.

– Наше общественное объединение работает совместно с государственными учреждениями, которые оказывают нам огромное содействие. Со всей области съезжаются талантливые люди с ограниченными возможностями. Жюри по достоинству оценивает всех. Участники, занявшие первые места, находятся в резерве, чтобы в 2020 году принять участие в международном фестивале «Славянский базар», – рассказала председатель правления Брестской областной организации Белорусского общества инвалидов Валентина Изаак. – Фестиваль объединяет всех нас, дает возможность пообщаться, найти новых друзей, показать себя.





Уровень исполнительского мастерства и сценической культуры участников определяло жюри. Лучшими в номинациях стали: «Народный вокал» – Татьяна Кобринец (Пружанская РО), «Эстрадный вокал» – Зоя Оробейко (Каменецкая РО), Анатолий Сидорчук (Брестская ГО), Иван Наталич (Пружанская РО),«Академический вокал» – Рита Мелкумова (Барановичская ГО), «Ансамбль. Народный вокал» – Нина Будейко, Лучия Идричан (Барановичская ГО), «Ансамбль. Эстрадный вокал» – Максим Шоленинов, Сергей Шумак, Михаил Солозубов (брестская группа «Пожилые подростки»), «Инструментальное исполнение» – Раиса Горбач (Ивацевичская РО), «Авторская песня» – Тамара Зданович (Барановичская ГО), «Фольклор. Обряды» – Нина Патеюк (Дрогичинская РО), «Декоративно-прикладное искусство» – Надежда Ворон (Пинскская ГО), «Изобразительное искусство» – Арнольд Гречко (Брестская ГО), «Скульптура малых форм» – Любовь Кенда (Березовская РО), «Нетрадиционные виды искусства» – Елена Ермошина (Барановичская ГО), «Художественное творчество» – Ольга Таранда (Ляховичская РО).

Специальный диплом «За волю к победе» получил Кирилл Лукашик из Пинска, диплом «За оригинальность» достался брестскому ансамблю «Пожилые старики», «За активную жизненную позицию» – Александру Ребковцу (Пинская РО).







































































