ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

22.11.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в четверг прошел в Брестском областном общественно-культурном центре. Со всех районов региона съехались люди с ограниченными возможностями, но с безграничной любовью к жизни, чтобы заявить о себе в качестве исполнителей, представить свои работы на выставке рукоделия.

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Организаторы мероприятия – управление культуры Брестского облисполкома и Брестская областная организация общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Ведущий методист по культурно-досуговой деятельности Брестского областного общественно-культурного центра Валентина Куреша отметила, что на фестиваль приехало около 50 участников: «Главная цель мероприятия – популяризация позитивного имиджа инвалидов в общественном мнении, и, конечно же, их активная интеграция по всем направлениям жизни общества».

На фестиваль пришло много гостей. В холле проходила выставка-продажа работ участников. Чего здесь только не было: ростовые цветы, различные игрушки, поделки, картины, даже пироги…

Елена Пашкевич, председатель Столинской районной организации «БелОИ», впервые привезла на фестиваль свои работы – очаровательных домовых, кукол, поделки из различных материалов.

- Куклы – это мое хобби, которым я занимаюсь уже три года. Конечно, из-за занятости мало времени остается на хобби, хочется больше. А так рукодельничаю в основном по вечерам, – рассказала Елена. – В дальнейшем хотим продолжить участвовать в фестивале, это очень интересно. Я работаю председателем общества всего полгода, поэтому фестиваль «Вместе мы сильнее» – это возможность поближе узнать коллег, познакомиться.

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями уже стал традиционным – он проводится на протяжении восьми лет.

– Наше общественное объединение работает совместно с государственными учреждениями, которые оказывают нам огромное содействие. Со всей области съезжаются талантливые люди с ограниченными возможностями. Жюри по достоинству оценивает всех. Участники, занявшие первые места, находятся в резерве, чтобы в 2020 году принять участие в международном фестивале «Славянский базар», – рассказала председатель правления Брестской областной организации Белорусского общества инвалидов Валентина Изаак. – Фестиваль объединяет всех нас, дает возможность пообщаться, найти новых друзей, показать себя.

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Уровень исполнительского мастерства и сценической культуры участников определяло жюри. Лучшими в номинациях стали: «Народный вокал» – Татьяна Кобринец (Пружанская РО), «Эстрадный вокал» – Зоя Оробейко (Каменецкая РО), Анатолий Сидорчук (Брестская ГО), Иван Наталич (Пружанская РО),«Академический вокал» – Рита Мелкумова (Барановичская ГО), «Ансамбль. Народный вокал» – Нина Будейко, Лучия Идричан (Барановичская ГО), «Ансамбль. Эстрадный вокал» – Максим Шоленинов, Сергей Шумак, Михаил Солозубов (брестская группа «Пожилые подростки»), «Инструментальное исполнение» – Раиса Горбач (Ивацевичская РО), «Авторская песня» – Тамара Зданович (Барановичская ГО), «Фольклор. Обряды» – Нина Патеюк (Дрогичинская РО), «Декоративно-прикладное искусство» – Надежда Ворон (Пинскская ГО), «Изобразительное искусство» – Арнольд Гречко (Брестская ГО), «Скульптура малых форм» – Любовь Кенда (Березовская РО), «Нетрадиционные виды искусства» – Елена Ермошина (Барановичская ГО), «Художественное творчество» – Ольга Таранда (Ляховичская РО).

Специальный диплом «За волю к победе» получил Кирилл Лукашик из Пинска, диплом «За оригинальность» достался брестскому ансамблю «Пожилые старики», «За активную жизненную позицию» – Александру Ребковцу (Пинская РО).

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в Бресте

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Областной фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сильнее» в четверг прошел в Брестском областном общественно-культурном центре. Со всех районов региона...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика