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Под Могилевом «ГАЗель» с пассажирами выехала на встречку и столкнулась с трактором - погибли двое
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло в 17.30 22 ноября на 17-м км автодороги Могилев — Бобруйск вблизи деревни Солтановка,
52-летний водитель грузопассажирской «ГАЗели» с шестью пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «МТЗ», за рулем которого был 54-летний водитель.
Видео: МВДВ результате столкновения погибли два пассажира «ГАЗели» — 54 лет и 21 года. Повреждения получили водитель и еще один пассажир, они в больнице.
На месте ДТП работают следователи, сотрудники ГАИ, эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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52-летний водитель грузопассажирской «Газели» с шестью пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «МТЗ», за рулем которого был...
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