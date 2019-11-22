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Под Могилевом «ГАЗель» с пассажирами выехала на встречку и столкнулась с трактором - погибли двое

22.11.2019 23:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло в 17.30 22 ноября на 17-м км автодороги Могилев — Бобруйск вблизи деревни Солтановка, сообщает пресс-служба МВД.

52-летний водитель грузопассажирской «ГАЗели» с шестью пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «МТЗ», за рулем которого был 54-летний водитель.

Видео: МВД

В результате столкновения погибли два пассажира «ГАЗели» — 54 лет и 21 года. Повреждения получили водитель и еще один пассажир, они в больнице.

На месте ДТП работают следователи, сотрудники ГАИ, эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

 
Теги: Могилев
 
 
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52-летний водитель грузопассажирской «Газели» с шестью пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «МТЗ», за рулем которого был...
 
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