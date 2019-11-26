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Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но высокомерие глубоко сидит в них»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но высокомерие глубоко сидит в них»
Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира». Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей...
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