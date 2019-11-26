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Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но высокомерие глубоко сидит в них»

27.11.2019 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас всё происходит по нашему законодательству. И когда я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но то высокомерие, которое глубоко сидит в них, и ощущение такое, что нас надо чему-то учить, что это недоросли какие-то.

И я им несколько раз сказал: «Выборы идут по нашему законодательству». Вроде как не слышат: «Существуют некие стандарты». «Извините, стандарты эти применимы к вашей стране. Почему вы считаете, что это приемлемо нам?»

Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но высокомерие глубоко сидит в них»

Люди в материале: Геннадий Давыдько
 
 
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Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира». Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей...
 
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