Прощай, одноразовая посуда из пластика!

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Использовать и продавать в объектах общепита одноразовую пластиковую посуду будет запрещено с 1 января 2021 года. Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 г. № 797 внесены изменения в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, а также в положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров.





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Требования документа направлены на сокращение применения в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды. В частности, указанное постановление с 1 января 2021-го устанавливает запрет на использование и продажу в объектах общественного питания такой посуды согласно перечню, разрабатываемому МАРТ. С этим списком министерство определится в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления. Для этого ведомство сейчас анализирует рынок посуды в секторе общепита.



