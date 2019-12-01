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«Никаких средств спасения с собой не имели». В Витебской области утонули несколько рыбаков

02.12.2019 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зимняя рыбалка обернулась трагедией в Витебской области. Не дождались с уловом мужчин в Городокском и Россонском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никаких средств спасения с собой не имели». В Витебской области утонули несколько рыбаков

Утром две группы водолазов ОСВОДа выехали на место происшествия. Тела погибших были обнаружены подо льдом примерно в 15 метрах от берега. Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах еще не достигла безопасной отметки.

«Никаких средств спасения с собой не имели». В Витебской области утонули несколько рыбаков

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Никаких средств спасения они с собой не имели. Хотя бы какой-то жилет или обыкновенные спасалки, с которыми можно добраться до берега. На сегодняшний момент подписано распоряжение Витебского областного исполнительного комитета о запрете выхода на лед.

«Никаких средств спасения с собой не имели». В Витебской области утонули несколько рыбаков

В конце ноября несколько несчастных случаев на водоемах Беларуси удалось предотвратить. Чудом в живых остались двое рыбаков в Гомельской области и трое детей – в Брестской.

Люди в материале: Александр Мясоедов
 
 
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Новости Беларуси. Зимняя рыбалка обернулась трагедией в Витебской области. Не дождались с уловом мужчин в Городокском и Россонском районах, сообщили в программе...
 
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