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«Никаких средств спасения с собой не имели». В Витебской области утонули несколько рыбаков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зимняя рыбалка обернулась трагедией в Витебской области. Не дождались с уловом мужчин в Городокском и Россонском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром две группы водолазов ОСВОДа выехали на место происшествия. Тела погибших были обнаружены подо льдом примерно в 15 метрах от берега. Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах еще не достигла безопасной отметки.
Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
В конце ноября несколько несчастных случаев на водоемах Беларуси удалось предотвратить. Чудом в живых остались двое рыбаков в Гомельской области и трое детей – в Брестской.
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Новости Беларуси. Зимняя рыбалка обернулась трагедией в Витебской области. Не дождались с уловом мужчин в Городокском и Россонском районах, сообщили в программе...
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