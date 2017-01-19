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Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси
20.01.2017 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© REUTERS Mohamed Nureldin Abdallah
В 2016 году тема охраны государственных рубежей дважды обсуждалась на совещаниях у главы государства –
"Была проведена проверка практической деятельности органов пограничной службы, которую, наверное, восприняли не совсем однозначно. Все военные ведомства, прежде всего пограничные войска, будут в фокусе внимания президента. К этому надо привыкать. Такое внимание этим вопросам уделяется не зря", – сказал Лукашенко.
Президент отметил, что непрерывно повышать уровень защиты рубежей Беларуси заставляют непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространения наркотиков и оружия.
"Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз нашей пограничной безопасности станет меньше", – заключил глава государства.
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Глава государства напомнил о непростой международной обстановке и возрастании террористической опасности в мире.
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