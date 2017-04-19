МИНСК, 19 апр — Sputnik. Парламент Черногории проголосует по вопросу вступления страны в НАТО 28 апреля, говорится в официальном сообщении законодательного органа.



© REUTERS ERIC VIDAL Генсек НАТО: приглашение Черногории в альянс не касается России

Председатель скупщины (парламента) Иван Брайович в среду назначил на 28 апреля заседание, где будет рассмотрен закон о вступлении республики в Североатлантический альянс.

"Седьмое заседание первой (весенней) сессии скупщины Черногории 26-го созыва, на котором будет рассмотрен законопроект о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции, состоится в пятницу, 28 апреля 2017 года, в здании скупщины столицы Цетинье с началом в 14:00 (15:00 по минскому времени — Sputnik)", — говорится сообщении.

Уточняется, что законопроект вносит на голосование правительство Черногории "с предложением принять закон по ускоренной процедуре".

Ранее сообщалось, что власти страны не планируют выносить вопрос о членстве в НАТО на референдум. Эту задачу должен решить парламент, выбранный в прошлом году. Однако не все депутаты готовы поддержать вступление страны в Альянс. Оппозиционные парламентарии бойкотируют заседания скупщины с осени прошлого года, большинство из них требует проведения референдума по этому вопросу.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.