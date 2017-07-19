МИНСК, 20 июл — Sputnik. Информацию о том, что телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" состоятся 24 июля, в Кремле не подтверждают, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявил, что лидеры стран "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) могут провести телефонные переговоры 24 июля .

"Нет, пока нет. Переговоры по линии помощников, по дипканалам продолжаются", — ответил Песков на просьбу подтвердить эту информацию.

Как ранее сообщал Sputnik, в среду в Минске прошла очередная встреча участников группы. Сайдик сообщил, что на встрече обсуждалась тема Малороссии, вопросы соблюдения "хлебного перемирия" на Донбассе. Также он добавил, что лидеры стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) могут провести телефонные переговоры 24 июля.

"Я хочу выразить искреннюю надежду на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля", — сказал Сайдик журналистам.

В апреле 2014 года власти Украины развернули военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота в Украине в феврале 2014-го. Жертвами конфликта, по последним данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Контактная группа по Донбассу с сентября 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги деэскалации конфликта. Однако после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.