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Лукашенко прибыл на учение "Запад-2017"

20.09.2017 10:15 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко прибыл на учение "Запад-2017"

20 сентября, Борисовский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на учение "Запад-2017". Вертолет главы государства, Главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси приземлился на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что Президенту доложат о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, а также о порядке применения армии, в том числе о взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Александр Лукашенко будет наблюдать за ходом учения. Он также проведет смотр войск, участвовавших в учении, наградит отличившихся военнослужащих.-0-

 
 
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20 сентября, Борисовский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на учение "Запад-2017". Вертолет главы государства,...

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