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Правящая коалиция лидирует на парламентских выборах в Японии

22.10.2017 21:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство на выборах в нижнюю палату парламента Японии.

Правящая коалиция лидирует на парламентских выборах в Японии
© REUTERS/
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Парламентские выборы завершились, японские телеканалы в прямом эфире транслируют результаты подсчетов бюллетеней.

Согласно последним данным, лидирует либерально-демократическая партия, которая получила 281 место из 465. Ее партнер по коалиции партия Комэйто получает 29 мест.

Чтобы внести изменения в Конституцию страны, необходимо решение парламента, принятое двумя третями депутатов обеих палат.

Партия Надежды, созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ, получает 49 мест, а Конституционно-демократическая партия — 51.

Ранее к участию в голосовании на выборах допускались японцы, достигшие 20 лет. В этот раз смогли отдать свой голос граждане в возрасте от 18 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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На 465 мест в парламенте претендовали 1180 кандидатов, впервые участвовали в голосовании на выборах граждане от 18 лет.

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