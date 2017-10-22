Правящая коалиция лидирует на парламентских выборах в Японии

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство на выборах в нижнюю палату парламента Японии.

Парламентские выборы завершились, японские телеканалы в прямом эфире транслируют результаты подсчетов бюллетеней.

Согласно последним данным, лидирует либерально-демократическая партия, которая получила 281 место из 465. Ее партнер по коалиции партия Комэйто получает 29 мест.

Чтобы внести изменения в Конституцию страны, необходимо решение парламента, принятое двумя третями депутатов обеих палат.

Партия Надежды, созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ, получает 49 мест, а Конституционно-демократическая партия — 51.

Ранее к участию в голосовании на выборах допускались японцы, достигшие 20 лет. В этот раз смогли отдать свой голос граждане в возрасте от 18 лет.