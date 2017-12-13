ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

14.12.2017 12:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, у него уже практически есть предвыборная программа, в ней он сосредоточится на развитии инфраструктуры, здравоохранении, образовании и повышении доходов россиян.

Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Пресс-конференция Путина началась со смешного казуса

"Это будет самовыдвижения, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент России не стал подробно говорить о предвыборной программе, однако заявил, что она уже практически готова. "Сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать", — рассказал он.

По словам Путина, он хочет избираться, чтобы в дальнейшем повышать доходы граждан России. Кроме того, властям необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования и других сфер.

"Что касается штаба, не скрою, что мы только вчера об этом говорили. Пока окончательного решения нет", — добавил Путин.

Для регистрации самовыдвиженцем кандидату в президенты РФ необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Уже о поддержке выдвижения Путина заявлял и действующий пресс-секретарь, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, а также лидер фракции ЕР Сергей Неверов.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — следите на сайте >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ сообщил, что у него уже "практически есть" предвыборная программа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Саакашвили не хочет возглавить Украину, но готов "поднять" Одессу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика