Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, у него уже практически есть предвыборная программа, в ней он сосредоточится на развитии инфраструктуры, здравоохранении, образовании и повышении доходов россиян.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Пресс-конференция Путина началась со смешного казуса

"Это будет самовыдвижения, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент России не стал подробно говорить о предвыборной программе, однако заявил, что она уже практически готова. "Сейчас, наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать", — рассказал он.

По словам Путина, он хочет избираться, чтобы в дальнейшем повышать доходы граждан России. Кроме того, властям необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования и других сфер.

"Что касается штаба, не скрою, что мы только вчера об этом говорили. Пока окончательного решения нет", — добавил Путин.

Для регистрации самовыдвиженцем кандидату в президенты РФ необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Уже о поддержке выдвижения Путина заявлял и действующий пресс-секретарь, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, а также лидер фракции ЕР Сергей Неверов.