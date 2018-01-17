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Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом заработает с 13 февраля
18.01.2018 11:14 — Новости Политики | БелТА
Дмитрий Мирончик. Фото из архива
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительством Беларуси и правительством специального административного района КНР Гонконгом об отмене визового режима вступает в силу 13 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
В соответствии с документом граждане Беларуси и граждане Китая, которые проживают в Гонконге, получат право въезжать, выезжать, находиться и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней.-0-
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