Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом заработает с 13 февраля

Дмитрий Мирончик. Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительством Беларуси и правительством специального административного района КНР Гонконгом об отмене визового режима вступает в силу 13 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с документом граждане Беларуси и граждане Китая, которые проживают в Гонконге, получат право въезжать, выезжать, находиться и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней.-0-