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Матюшевский обсудил с постоянным координатором ООН в Беларуси актуальные вопросы взаимодействия с организацией

16.08.2018 08:44 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 августа. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский обсудил 15 августа в Минске с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий актуальные вопросы взаимодействия республики с Организацией Объединенных Наций.

Как сообщает пресс-служба правительства, Матюшевский отметил роль организаций системы ООН в содействии развитию Беларуси.

"С момента обретения независимости нашего государства эти учреждения последовательно участвовали в решении многих социально-экономических, экологических, гуманитарных и других задач. В настоящее время также осуществляется ряд программ, ориентированных на национальные приоритеты Республики Беларусь. Уверен, что основой дальнейшего плодотворного сотрудничества Беларуси с учреждениями системы ООН является сохранение представительством ООН ориентации на национальные приоритеты Республики Беларусь", — подчеркнул он.

Матюшевский предложил дипломату обсудить состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с ООН в русле наиболее актуальных вопросов международной повестки дня. "В первую очередь предлагаю сделать упор на то, как механизмы международного партнерства и содействия, которыми располагает ООН, могли бы дополнить национальные усилия Беларуси в приоритетных областях развития", — резюмировал он.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 августа. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский обсудил 15 августа в Минске с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной...
 
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