Семашко сделал первые заявления в должности посла в России

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал об основных задачах, которые стоят перед ним на новом посту. Соответствующие заявления он сделал сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Когда Президент нашей страны сделал предложение, я ему сказал, что принимаю его, потому что не мыслю себя без работы. По-другому я просто не представляю", - отметил посол.

Что касается белорусско-российских отношений, он подчеркнул, что Россия была, есть и будет основным торгово-экономическим партнером Беларуси. "Так уж сложилось исторически. И территориально, и единая ментальность, история наша. Вы прекрасно понимаете, что ни с одной страной у нас такого товарооборота нет, как с Россией. Наверное, в этом году будет миллиардов 35 (долларов США. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Владимир Семашко.

Вместе с тем он обратил внимание на большое отрицательное сальдо и тот факт, что рост экспортных поставок гораздо скромнее импорта. Кроме того, присутствует фактор российского налогового маневра в нефтяной сфере, что напрямую затрагивает экономические интересы Беларуси, периодически возникают трудности с поставкой продуктов питания.

"Отрицательное сальдо с Россией - эта реальная экономическая проблема сегодня. Если бы этого не было, то экономика чувствовала бы себя лучше. В глобальном плане - это задача правительства и посольства, чтобы решить эту проблему", - подчеркнул Владимир Семашко.

Он считает, что решать данный вопрос можно с двух сторон. Во-первых, надо удешевить закупку энергоносителей, и основания к этому есть, учитывая союзные договоренности. "Есть документы, прописанные при создании ЕАЭС, что мы должны создать единый рынок электроэнергии, нефти и газа", - напомнил посол.

Владимир Семашко считает важным в условиях союзного строительства создать действительно одинаковые экономические условия для субъектов хозяйствования и населения.

Во-вторых, проблема отрицательного сальдо должна решаться за счет увеличения объема поставок белорусских товаров на российский рынок, продолжил Владимир Семашко.

Еще одну задачу он видит в плане завершения строительства БелАЭС, и особенно достижения договоренностей по пересмотру ставок и сроков по соответствующему кредиту российской стороны.

"Эти вопросы не могут быть решены одномоментно. Все должно решаться нормально и в спокойном ключе. Думаю, рано или поздно мы эти проблемы решим", - добавил посол.-0-