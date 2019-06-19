О чем говорил Александр Рогачук на «Брестгазоаппарате»

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках ежемесячных встреч с трудовыми коллективами председатель горисполкома Александр Рогачук 19 июня побывал на «Брестгазоаппарате».





Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Встреча проходила в конференц-зале предприятия, присутствовало около пятидесяти инженерно-технических специалистов. Это предопределило как содержательную часть выступления, так и вопросы – было много технической конкретики.

Задачи года 1000-летия

Александр Рогачук подробно рассказал о том, какие задачи решает город к своему 1000-летию, на какой стадии находится строительство объектов. Особый интерес у присутствующих вызвали изменения в инфраструктуре, окружающей завод, как будут меняться улицы, мосты, транспортные потоки.







«После запуска Западного обхода мы в течение трех месяцев будем изучать, как по-новому будут наполняться транспортные артерии, и только после этого будем принимать решения». Стратегию ремонта дорожного покрытия в Бресте глава города объяснил так: «В городе около 600 км дорог, из них 40 процентов – без асфальта. Что касается центральных улиц, проще всего – положить асфальт. Но это популистское решение. В отношении Партизанского проспекта и бульвара Космонавтов мы приняли решение провести капитальный ремонт. А вы, как специалисты, понимаете, что это значит и предварительную замену коммуникаций».

Не ошибаться в проектировании

Был вопрос о так называемом «горбатом мосте» через железнодорожные пути. Глава города отметил, что в нынешнем виде он не отвечает требованиям современного города и ждет принципиального решения. Была высказана критика в адрес театра кукол с точки зрения будущей экономичности объекта, который всё же откроют к 1 сентября.



В беседе всплывали и другие примеры, когда проектировщики ошибаются. Например, Кобринский аквапарк, там проектировщики рассчитывали сэкономить на коммуникациях. Объект замечательно выглядит, но добираться к нему надо через частный сектор, что не способствует туризму. Брестчане, которые там бывали, согласятся, что дорога к нему, особенно в зимнее время, довольно безрадостна.

Позиция власти

С неизбежностью возникла тема строительства завода по производству аккумуляторов в свободной экономической зоне. Глава города с сожалением отметил, что в год 1000-летия это стало острой проблемой.







«В принципе, очевидность и необходимость производства аккумуляторов в Беларуси лично у меня не вызывает вопросов», – обозначил свою позицию Александр Рогачук , напомнив о необходимости импортозамещения этой продукции. Но, прибегнув к образному выражению, добавил: «Если бы у меня была машина времени…»



Дальнейшую хронологию событий он изложил так: инвестор, как ответственное лицо, заявил, что он проектирует, строит, выпускает заявленную продукцию. Проект был направлен на государственную экологическую экспертизу и ее прошел. Эта инстанция утвердила заявленные выбросы в 3 килограмма. «Какой может быть вопрос у областной и городской власти к государственной экспертизе, которая не эмоциями руководствуется?» – задал вопрос присутствующим глава города. Инвестор в апреле этого года завершил строительство, началась пусконаладка. Однако тестирование, проведенное Министерством природы, не дало заявленных результатов. Повторное – тоже. «Я даже не хочу называть цифры», – отметил Александр Рогачук и, обратившись к присутствующим, спросил: «У вас инженерное образование, вы всё понимаете. Скажите, что власть сделала не так, приостановив работы?»



После обращения к аудитории беседа приобрела форму дискуссии. Профессионалы высказывали мнения о том, может ли сегментарная проверка дать истинную картину и каковы могут быть реальные цифры.

В кривом зеркале Интернета

Дальше беседа зашла о том, как события вокруг строительства завода отражаются в СМИ и сети Интернет. Александр Рогачук упомянул недавнюю статью на информационном портале TYT.BY, где руководители бизнеса высказали свою точку зрения, отметив, что некоторые суждения его возмутили. Например, неосторожное суждение руководителя, что ему всё равно, есть ли рядом сельхозугодья. Или суждение, что выбросы завода – это всего лишь 0,03 процента от общего объема выбросов в стране.

Зашла речь и о шлейфе комментариев под информационными сообщениями. «У нас есть такая порода читателей, которые читают заголовок – и сразу комментарии, пропуская содержание и оставляя свои эмоциональные суждения. Но мы-то видим, кто писатель, а кто – новичок».



Здесь для читателей стоит пояснить, что система комментариев на упомянутом информационном портале позволяет любому определить, когда человек там зарегистрировался, сколько и как он прокомментировал и даже выяснить, а кто этим поинтересовался. К сожалению, система не защищает от создания выдуманных персонажей, использования ресурса для политических кампаний и имитации массовой поддержки какой-либо идеи.



Следующей темой для обсуждения стало то, что под благовидными экологическими лозунгами может быть атаковано любое реальное производство и надо быть к этому готовым. «Мнения людей и их общие интересы могут не совпадать. И государство должно за этим следить», – афористично подвел итог этой теме глава города.



Встреча заняла около двух часов.