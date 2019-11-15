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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси завершилось досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей Избирательная кампания по выборам депутатов в Палату представителей выходит на финишную прямую. Буквально 2 часа назад завершилось досрочное голосование. К этой...

Избирательная кампания по выборам депутатов в Палату представителей выходит на финишную прямую. Буквально 2 часа назад завершилось досрочное голосование. К этой минуте известно, что за 5 дней явка избирателей составила 35,77 %. Завтра - основной день голосования. Участки начнут свою работу с 8 утра и закроются в 8 вечера. Выполнив свой гражданский долг, у избирателей будет возможность стать участниками праздничных мероприятий. В день выборов будут работать более тысячи объектов торговли и общественного питания. В Минской области почти 5 тысяч избирателей отметят 17 ноября день рождения. Профсоюзы готовят им подарки.