Куда пойти в Минске в выходные: тракторный балет, благотворительные пробеги и прогулка по сиреневому саду. Про регионы тоже не забыли!

Последние майские выходные - это и прощание с весной, и приветствие горячего, звонкого лета. А главное, нас ждет теплая солнечная погода, поэтому можно весь день гулять на свежем воздухе, устраивать пикники или организовать себе небольшое путешествие. Афиша выходного дня в предстоящий уикенд подобрала замечательные мероприятия, большинство из которых пройдет под открытым небом. Вы сможете поучаствовать в благотворительном забеге и помочь тем, кто так нуждается в вашей поддержке. Увидеть необычный балет, где главную партию исполнят тракторы МТЗ. Насладиться прекрасной музыкой, окунуться в зажигательные армянские танцы и помедитировать среди расцветающей сирени. Немало интересных мероприятий пройдет в регионах. Так, в Могилеве можно попасть на большой городской пикник, в Гродно увидеть дефиле военных оркестров и поучаствовать в забеге "Гарадзенская вандроўка". Августовский канал приглашает на экскурсию в прошлое, а Музей народной архитектуры и быта в Озерце погрузится на все выходные в эпоху рыцарства. Каждый уголок Беларуси готов встречать гостей и удивлять местным колоритом. Вооружайтесь картой и хорошим настроением, впереди столько всего интересного!

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by . Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Сразу два благотворительных пробега пройдут в субботу. Поучаствовав хотя бы в одном из них, вы не только сможете интересно провести время и принести пользу своему физическому здоровью, но и помочь тем, кто так нуждается в нашей поддержке.

Первый благотворительный пробег пройдет в Лошицком парке в Минске. Его организовывает социально-благотворительное спортивное учреждение "Крылья Ангелов". Любителям бега будут предложены дистанции 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих бегунов). Организаторы позаботились о безбарьерной среде и подготовили необходимую поддержку, чтобы могли участвовать не только обычные дети, но и дети с инвалидностью.

Участникам при регистрации предлагается сделать благотворительный взнос, а на собранные деньги будет организован летний спортивный лагерь для детей с инвалидностью. Многие бегуны с энтузиазмом встретили такую идею.

В первенстве в том числе предусмотрены призы для лучших корпоративных команд и победителей "Парного забега", в котором участвуют бегуны, связавшие на старте свои руки короткой лентой.

Желание участвовать в пробеге изъявили также семьи, воспитывающие детей с аутизмом. Они побегут в синих банданах в знак солидарности с людьми с аутизмом. Также участниками пробега станут воспитанники одного из минских домов-интернатов. Им организаторы предоставят коляски для занятий спортом.

Зарегистрироваться на пробег можно на сайте организации.

Место: Лошицкий парк.

Время: старт в 11.00.

Стоимость: благотворительный взнос.

Второй благотворительный пробег пройдет вокруг "Минск-Арены". В забеге примут участие сотни человек - известные спортсмены, министры, медики, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели и просто неравнодушные люди. Пробежать планируют первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр здравоохранения Валерий Малашко, первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич и зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич. Компанию им составят специалисты РНПЦ "Детской хирургии", которые проводят сложнейшие операции на детском сердце. Забег открыт для всех желающих, причем предварительная регистрация не нужна.

Старт благотворительного забега в 12.00. Для участников разработан закольцованный "сердечный" маршрут. Протяженность круга составит 1,1 км, а их количество каждый сможет выбрать самостоятельно: кто-то осилит 10 "сердец", а кому-то будет достаточно одного. Маршрут будет прорисован в виде цветного сердца.

Участвуя в забеге, можно оказать помощь детям с заболеваниями сердца и сосудов. Для этого необходимо взять с собой смартфон, зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения и выложить в социальные сети в виде скриншота с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Все километры, которые пробегут участники, velcom переведет в деньги из расчета Br4 за 1 км. Те, кто планирует бегать без смартфона, также смогут внести свой вклад - для этого нужно обратиться к организаторам перед стартом. Средства будут направлены в РНПЦ "Детской хирургии". Все бегуны получат памятные медали.

Для участников пройдет концерт - вживую споют Uzari и группа "Минское море".

Место: пр-т Победителей, 111.

Время: старт в 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Тракторный балет покажет ОАО "Минский тракторный завод" в 71-й день рождения, который предприятие отметит 27-28 мая.

Праздничные мероприятия начнутся 27 мая в 15.00. Будут организованы праздничная торговля и развлекательные мероприятия для детей и взрослых, которые развернутся на площадке возле МТЗ.

Показ тракторного балета запланирован на 18.30. Как рассказали на предприятии, танцевать тракторы будут под музыку Петра Чайковского. После торжественной части с поздравлением генерального директора ОАО "МТЗ" состоится концертная программа с участием групп NaviBand, "Тяни-Толкай", Apple Tea, Алисы Вокс.

В 22.30 начнется световое шоу.

На 28 мая запланирован День открытых дверей. Будет работать выставка тракторной техники, планируется катание на тракторах.

Место: ул. Долгобродская 29.

Время: начало в 15.00.

Стоимость: бесплатно.

Филиал Музея истории Минска "Лошицкая усадьба" приглашает на "Майские музыкальные вечера". В субботу для посетителей мероприятия подготовлена программа "И жизнь, и слезы, и любовь...".

Посетители смогут услышать вокальные и инструментальные композиции различных жанров и стилей в исполнении талантливых молодых музыкантов.

Инициаторы майских музыкальных вечеров - участники международного проекта Young Voices, которые традиционно выступают в исторических пространствах - музеях, дворцах и замках. В бальном зале Лошицкой усадьбы прозвучит музыка белорусских, русских и европейских композиторов минувших эпох.

Цель организаторов мероприятия - возрождение богатых традиций музыкальных салонов XVIII - начала XX веков, популяризация классической музыки и музыкального наследия Беларуси.

Место: проезд Чижевских, 10.

Время: начало в 19.00.

Стоимость: входной билет включает осмотр экспозиции музея и стоит Br5, для детей до 7 лет вход бесплатный.

В 12.00 в Национальном художественном музее Республики Беларусь в рамках выставки народного художника Армении Фараона Михайловича Мирзояна "Армянский силуэт" состоится концерт "Солнце в песнях и танцах Армении". В программе концерта - традиционные армянские танцы и песни от коллектива "Via Goar".

"Via Goar" - это удивительный сплав классического академизма и воздушной, легкой манеры исполнения. А лицом "Via Goar" является прекрасная Гоар Акопян, воспитанница Ереванской государственной консерватории, лауреат международных вокальных конкурсов. Музыканты исполняют классические произведения, предлагая слушателю погрузиться в мир великих композиторов, услышать прекрасный вокал Гоар Акопян, чарующие мелодии, заставлявшие переживать не одно поколение ценителей высокого искусства.

В стоимость билета входит посещение постоянной экспозиции музея и выставки "Армянский силуэт".

Место: ул. Ленина, 20.

Время: начало в 12.00.

Стоимость: взрослые - Br5; студенты и школьники - Br2,5.

Месяц май - это прекрасное время для того, чтобы посетить Центральный ботанический сад и полюбоваться цветением сада сирени. С 19 по 28 мая здесь проходит долгожданная "Неделя сирени".

Знаменитая коллекция сирени Ботанического сада насчитывает более 250 сортов, в том числе и собственной селекции. Сирень ценится за чрезвычайно красивые по форме и окраске соцветия с исключительным ароматом, обильное и продолжительное цветение.

Всю неделю (с 13.00 до 15.00) посетителей ждут интересные встречи с куратором коллекции сирени, кандидатом биологических наук Н.В. Македонской, экскурсии по сиреневому саду - сирингарию - и консультации по уходу за этим чудесным растением.

Место: ул.Сурганова, 2в.

Время: с 13.00 до 15.00.

Стоимость: вход на ландшафтную зону - Br6, бесплатный вход - для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов.

Долгожданное возвращение знаменитых пиратов Карибского моря свершилось! На этой неделе в прокат вышел фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотятся его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт - трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

В главных ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Джеффри Раш, Дэвид Уэнэм, Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс, Стивен Грэм и др.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

27-28 мая в Музее народной архитектуры и быта состоится фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства".

В программе фестиваля: зрелищные поединки закованных в доспехи рыцарей, массовые сражения пеших рыцарей, турнир конных рыцарей, турнир средневековых лучников, ярмарка ремесленников, выступления музыкальных групп (средневековая и фолк-музыка), уличного театра, театров средневекового танца (коллективы из Беларуси и ансамбль старинного танца "Стелла", Cанкт-Петербург), экскурсии по музею, катание на лошадях и анимации для детей.

Хедлайнер музыкальной части фестиваля - группа средневековой белорусской музыки "Стары Ольса".

Начало фестиваля: 27 мая в 12.00, окончание: 28 мая в 18.00. Стоимость билетов: Br15 - для взрослых, Br8 - для школьников, Br36 - семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка школьного возраста). Дети до 5 лет бесплатно.

В честь 75-летнего юбилея 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада в Гродно проведет 27 мая День открытых дверей.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея 6-й гвардейской Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого отдельной механизированной бригады начнутся в 10.30 на плацу военной части в районе Фолюш. Показательные выступления представит рота почетного караула Минской военной комендатуры. Пройдет дефиле военных оркестров. Продемонстрируют свое мастерство парашютисты из Гродненского аэроклуба, а также воины-разведчики.

Украшением праздника станет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, а также выступление воинов-мотострелков, которые инсценируют современный бой.

Будет работать выставка вооружения и образцов военной техники. Познакомят гостей и с бытом военнослужащих и, конечно, угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни. Также в программе посещение музея боевой славы бригады и концерт в летнем амфитеатре.

Исторический центр Гродно 28 мая на несколько часов превратится в спортивную арену. Здесь пройдет забег "Гарадзенская вандроўка" - это переосмысление в новом формате традиционного для Гродно "Пробега мира".

Пяти и десятикилометровые дистанции будут проложены по улицам исторической части Гродно. Участники пробегут по знаменитой гродненской брусчатке, по-новому взглянут на основные городские достопримечательности, памятники архитектуры. Для иногордних участников накануне дня забега организуют экскурсию по городу.

Каждый финишировавший получит медаль - это еще одна из традиций гродненского пробега. На сей раз медаль выполнена в виде старинной монеты, на одной стороне которой логотип пробега, а на другой - главная достопримечательность города - Коложская церковь.

Победители среди мужчин и женщин будут определяться в нескольких возрастных группах. Также назовут лучшие команды среди районов области. Для самых маленьких участников устроят забеги на короткие дистанции. Спортивный городок с конкурсами и развлечениями развернется на площади Ленина. Здесь же будет дан старт пробегу и разместится финишная зона.

Открытый праздник народного творчества "Августовский канал приглашает друзей" пройдет 27 мая у шлюза Домбровка в Гродненском районе. Традиционный праздник развернется после полудня на берегах канала у шлюза. Мероприятие позволяет гостям в одном месте познакомиться с главными традициями народного творчества региона, который славится своими умельцами и богатыми культурными традициями.

Праздник открывается шествием и концертом народных коллективов. Развернут свои подворья для экскурсии в прошлое деревенские дома культуры. Гостям предложат заглянуть на мастер-классы, поучиться гончарному делу, работе с соломкой, вышивку, росписи. Будет работать выставка- продажа изделий народного творчества, праздничная торговля. Любительские коллективы Гродненского района подготовили концертный марафон.

Те, кого больше прельщают экскурсионные программы по живописным местам, смогут посетить музей Августовского канала или отправиться в путешествие по водному маршруту.

Праздник "Августовский канал приглашает друзей" традиционно оповещал о начале сезона развлечений на берегу Августовского канала. В сезоне-2017 программа расширена, запланировано много интересных мероприятий, включая увлекательные чемпионаты по плаванию, болотному футболу и серьезные турниры по спортивно-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного, водного и велосипедного туризма. Пройдут праздники фольклорной музыки и танцев в стиле этно, вечеринки в стиле битвы диджеев, фестиваль шансона, театрализованные постановки и большой рок-фестиваль.

Музыкальную субботу под открытым небом организуют в Полоцке 27 мая.

Концерт состоится в дворике Полоцкой детской школы искусств (улица Коммунистическая, 7). Мероприятие станет подарком городу-юбиляру в год его 1155-летия, и, безусловно, порадует жителей, гостей и многочисленных полоцких туристов.

В концерте, состоящем из двух отделений, прозвучат дивертисменты Моцарта, а также инструментальные и песенные хиты 70-90-х годов прошлого века. Исполнят музыкальные произведения камерный оркестр "Европа-Центр" под управлением Раиля Садыкова и "КЮ-квинтет" под управлением Евгения Ткаченка.

Первый этап чемпионата страны по ралли-рейдам баха "Беларусь" пройдет 26-28 мая под Полоцком.

Торжественное открытие и выставка спортивных автомобилей состоятся на площади Ф. Скорины в самом Полоцке 26 мая, а заезды пройдут в 40 км от города 27-28 мая на территории бывшего общевойскового полигона "Дретунь". Ожидаются сильнейшие спортсмены Беларуси. Можно будет увидеть самые разные автомобили: от стандартного Jeep Cherokee до полностью модифицированных спортивных авто. Кроме того, на соревнованиях будет присутствовать знаменитая белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто", которая участвовавшая в таких мировых ралли, как "Дакар" и "Шелковый путь".

"Это невероятное зрелище, когда огромные МАЗы буквально летят по лесным дорогам со скоростью 130-140 км/час, нередко отрываясь от земли. И в целом, ожидается одна из самых интересных гонок за всю историю бахи в Беларуси. Участников ждет езда по грунтовым лесным дорогам, лужи, колеи, песок, легкие "засады", коварные броды", - рассказали в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.

Зона старта/финиша гонки и бивуак будут расположены компактно в одном месте, что даст возможность наблюдать не только за гонкой, но и за работой всей команды, подготовкой автомобилей между стартами, пообщаться с гонщиками и рассмотреть спортивную технику вблизи. Протяженность трассы предстоящей гонки больше 100 км. Для зрителей на трассе гонки будут организованы специальные зрительские зоны с хорошим обзором, будет работать выездная торговля.

Региональный детский праздник искусств "Двина-Дзвіна-Daugava" пройдет 28 мая в Верхнедвинске.

Утром участники пройдут костюмированным шествием в сопровождении девушек-барабанщиц от площади Юбилейной к городскому парку. Именно там состоятся торжественное открытие праздника "Ах, это сказочное детство!" и гала-концерт творческих коллективов "Детство - это я и ты". Будут представлены самые разные жанры: народная хореография и бальные танцы, эстрадные песни и народный вокал, театры мод и многое другое.

Весь день на территории парка будут работать выездная торговля, детские аттракционы и игровые площадки, организованы катание на лошадях и спортивно-развлекательные мероприятия. На пляже спортивный клуб "Витязь" продемонстрирует показательное выступление. Свои акции безопасности проведут Верхнедвинский РОЧС и байкерский клуб, интерактивный лагерь разобьет рыцарский клуб "Черные воины" из Новополоцка. Поделки и сувениры представят на выставке-ярмарке народные мастера, работники и посетители отделений территориального центра соцобслуживания населения и учащиеся района.

Закрытие праздника состоится в 16.00. До вечера маленькие горожане и гости еще смогут повеселиться на детской развлекательной программе, которую сменит дискотека для молодежи.

Большой городской пикник устроят в Могилеве 27 мая. Местом проведения мероприятия станет набережная Днепра в районе городского пляжа. Здесь с 13.00 до 20.00 отдыхающим предложат не просто весело, культурно провести время на природе с семьей и друзьями, но и возродить традицию проведения пикников на свежем воздухе. Причем еду можно будет принести с собой или приобрести на объектах торговли.

Это уже третий пикник по счету. В этом году организаторы поддержали ряд новых проектов. Например, могилевчане смогут принять участие в первом мастер-классе по ленд-арту. Планируют создать арт-объект, композиция которого будет состоять из украшенных деревьев. На "Культурной барахолке" любителям фримаркета предоставят возможность обменяться или купить книги, пластинки, бижутерию. Также среди новшеств пикника-2017 - образовательная площадка, где будут проходить нескучные лекции и дискуссии по актуальным темам.

Во время народного фестиваля можно будет посетить ярмарку мастеров, "фотосушку", мастер-классы по йоге, единоборствам, изготовлению фигур из воздушных шаров, получить уроки по латиноамериканским и современным танцам, послушать живую музыку или потанцевать. Любителей спорта ждут турниры по пляжному волейболу и футболу. В "Волшебной лавке" приверженцам здорового питания предложит приобрести травяные сборы, чаи и другие природные источники здоровья.

Не обойдется пикник без экстрима. Ожидается, что могилевчане и гости города на Днепре смогут увидеть хождение йога по битому стеклу. Также планируют провести занятия по изготовлению и метанию ножей.

Немало забав предложат юным отдыхающим. На площадке рисования организаторы предоставят детям все необходимое для того, чтобы они смогли раскрыть свой творческий потенциал на асфальте или ватмане. Непоседы смогут поиграть в лазертаг, спортивные игры.

В Бресте 26-28 мая пройдет международный байк-фестиваль. Мотофест проводится в областном центре в семнадцатый раз. Ожидается, что его участниками в нынешнем году станут около 5 тыс. любителей мотоциклов со всех регионов Беларуси и из-за рубежа. В частности, повышенный интерес к мероприятию проявляют жители стран Балтии. Также планируют посетить Брест байкеры из Германии, Польши, Украины, России, Швеции, Финляндии, Чехии. Расположатся участники на территории лагеря "Орленок" в Жабинковском районе.

Для гостей готовится насыщенная программа. Развлекать публику будут 12 музыкальных групп из Бреста, Минска, Гомеля и украинского Днепра. Между их выступлениями запланированы различные конкурсы. Так, будут организованы "Гульні ў бульбашоў". Участникам шуточных состязаний нужно выполнить задания на скорость, например, по поеданию вареного картофеля. Также будет определен самый необычный мотоцикл (кастом байк). Изюминкой нынешнего фестиваля станет выбор самой брутальной мотоледи. Оценивать претенденток на титул вместе с жюри будут и зрители, демонстрируя симпатии аплодисментами.

Наиболее зрелищем является парад мототехники. Он состоится 27 мая. В полдень колона байкеров выдвинется из лагеря. Мотоциклисты проедут по главным улицам областного центра. По маршруту движения поприветствовать их традиционно собираются тысячи брестчан. Финишируют байкеры на площадке у ледового дворца, где зрителей ожидает множество конкурсов. -0-