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Посетители Минского зоопарка 14 октября могут пройти вдвоем по одному билету
11.10.2017 15:11 — Новости регионов | БелТА
Обитатель зоопарка
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 14 октября организует акцию "1+1", сообщили БЕЛТА в зоопарке.
Любой посетитель может взять с собой на прогулку друга и провести его по своему билету.
В зоопарке 14 октября организуют праздник "День рождения ослика". Будут работать игровые зоны, гости смогут поучаствовать в увлекательной викторине, сфотографироваться с виновником торжества. Также посетителям предлагают приносить оригинальные подарки имениннику.
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции - экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 14 октября организует акцию "1+1", сообщили БЕЛТА в зоопарке. Любой посетитель может взять с собой на прогулку друга и...
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