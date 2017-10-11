Посетители Минского зоопарка 14 октября могут пройти вдвоем по одному билету

Обитатель зоопарка

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 14 октября организует акцию "1+1", сообщили БЕЛТА в зоопарке.

Любой посетитель может взять с собой на прогулку друга и провести его по своему билету.

В зоопарке 14 октября организуют праздник "День рождения ослика". Будут работать игровые зоны, гости смогут поучаствовать в увлекательной викторине, сфотографироваться с виновником торжества. Также посетителям предлагают приносить оригинальные подарки имениннику.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции - экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-